Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bayramiç Barajı’nda zehirli atık tehdidi

Çanakkale'de çiftçilerin doğaya gelişigüzel attığı zirai ilaç atıkları, Kazdağları'ndan gelen sularla Bayramiç Barajı havzasına taşınıyor. Atıklar, çevredeki tarlaları ve baraj suyunu tehdit ediyor.

Güncellenme: 14:02, 22/02/2021
Hayat HaberleriYaşam
Bayramiç Barajı’nda zehirli atık tehdidi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 2018 yılında hayata geçirilen ‘Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi’ projesi ile zehirli ilaç atıkları 15 köy ve 4 mahalledeki özel konteynerlerde toplanıyor.

Proje kapsamında 2020 Haziran’a kadar 8 ton atık bertaraf edildi.

ATIKLAR HÂLÂ ÇEVREYE ATILIYOR

Ancak projeye rağmen çiftçiler tarla ve bahçeleri için kullandıkları zirai ilaçların kutularını çevreye atmaya devam ediyor.

Bayramiç ilçesinin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj havzası ise bu atıklarla doldu.

YAĞMURLARLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTILAR

Atıklar, Kazdağları'ndaki karları eriten son yağmurların önüne kattığı her şeyi baraj havzasına taşımasıyla gün yüzüne çıktı.

Zirai ilaç atıklarının doğaya bırakılmaya devam edilmesi halinde, artan çevre kirliliği insan sağlığını tehdit etmeye devam edecek. (DHA)

İlginizi ÇekebilirBaraj doluluk oranları artmaya devam ediyorBaraj doluluk oranları artmaya devam ediyor

 

Çanakkale istanbul Kazdağları