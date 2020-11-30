Bolu’nun ormanları çöplüğe döndü!

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve yaylacılığın yoğun olarak yaşandığı Bolu'da, 7 köyün ortak olarak kullandığı At Yaylası mevkiindeki ormanlar, köylülerin ve piknikçilerin atıklarıyla çöplük haline geldi.

Köylüler, hayvanlarının atıkları yedikten sonra hastalanıp kesildiğini ve içinden poşetler çıktığını söyledi.

“HAYVANLARIN İÇİNDEN POŞET ÇIKIYOR”

At Yaylası’nda hayvancılık yapan Abdullah Kaçmaz, “Yetkililere bildirdiğim halde buranın temizlenmediğini görünce içim sızlıyor. Bize verilen doğa harikasını mahvediyoruz. Yiyoruz, içiyoruz sonra pisliğimizi bırakıp gidiyoruz. Hayvanlar da bunları yiyor ve hasta olup kesime gidiyor. Sonra içlerinden poşet çıkıyor” dedi. (İHA)