Britney Spears’a vasilik mücadelesinde müjde… Baba Jamie Spears: Kızımın iyiliği için bırakıyorum

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, babasıyla verdiği vasilik mücadelesinde muradına erdi. Baba Jamie Spears, kamuoyu önünde mücadele etmenin kızının yararına olmayacağını söyleyerek vasilik görevini bırakma kararı aldığını mahkemeye bildirdi.

SOZCU.COM.TR

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ABD’de 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Britney Spears, babasıyla olan vasilik mücadelesinde mutlu sona ulaştı.

2007 yılından itibaren özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle ruh sağlığı bozulan Spears, bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi de görmüştü. O süreçte ünlü şarkıcının babası Jamie Spears, kızının servetini yönetmek için vasi olarak atandı.

2019 yılına kadar bu görevi yürüten Jamie Spears, o dönem kendi sağlık sorunları nedeniyle ara verdi. Baba ve kızı arasında ne olduysa ondan sonra oldu. Geçici bir vasi atanan Britney Spears, babası sağlığına kavuştuktan sonra görevine dönme isteğini reddetti.

MÜZİĞİ BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNDÜ



Konuyu mahkemeye taşıyan Spears, babasının vasi olarak devam etmesi halinde müziği bırakmayı düşündüğünü bile söyledi. Los Angeles’ta görülen davada baba Jamie Spears nihayet geri adım attı. New York Post’un haberine göre baba Spears, kızının iyiliği için vasiliği bırakma kararı aldığını mahkemeye bildirdi.

GEÇİŞ SÜRECİNE DESTEK OLACAK



Jamie Spears adına açıklamalarda bulunan avukatı, “Bay Spears, kendisine yapılan haksız saldırılara rağmen, kamuoyu önünde vereceği bir mücadelenin kızının çıkarları en iyisi olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle vasilik görevini bırakarak, yeni atanacak kişinin geçiş sürecine destek olmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.