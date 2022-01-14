Büyük Set Resifi’nde battaniye ahtapotuna rastlandı

Avustralya'nın kuzeydoğusunda bulunan Büyük Set Resifi'nde nadir görülen battaniye ahtapotu, dalgıç Jacinta Shackleton'ın kamerasına yansıdı. Shackleton, "Renkleri inanılmazdı ve suda hareket edişini izlemek büyüleyiciydi" dedi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan dalgıç Jacinta Shackleton, “Bugün dalışta inanılmaz bir şey oldu ve bir battaniye ahtapotu ile karşılaştım. Bu hayvanlar, tüm yaşam döngülerini açık okyanusta geçiren, nadir görülen bir pelajik ahtapot türüdür. En son 2002’de görülmüştü” dedi.

“RENKLERİ İNANILMAZDI”

Nadir görülen bu ahtapota rastladığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söyleyen Shackleton, paylaşımında, “Perşembe günü genç bir dişi battaniye ahtapotuyla karşılaşmamdan görüntü paylaşıyorum. Renkleri inanılmazdı ve suda hareket edişini izlemek büyüleyiciydi. Kesinlikle hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim karşılaşma” ifadelerine yer verdi.

BATTANİYE AHTAPOTU NEDİR?

Tremoktopus, subtropikal ve tropikal denizlerde orta sularda ortaya çıkan dört tür içeren pelajik sefalopod cinsidir.

Genellikle battaniye ahtapotu olarak bilinirler ve yetişkin dişilerin sırt ve sırt yanı kollarını bağlayan uzun, şeffaf ağlardan ötürü bu adı almışlardır. Diğer kolları çok daha kısadır. Dişilerin boylarının 2 metreye kadar ulaşabildiği ifade edilmektedir. (DHA)