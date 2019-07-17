CHP’li başkanlardan FaceApp paylaşımı

Yaşlandırılmış fotoğraf uygulaması FaceApp paylaşımlarına CHP'li başkanlar da dahil oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar...

Sosyal medyayı kasıp kavuran FaceApp ‘çılgınlığına’ CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’nın “Anılar biriktirmek, yaşlanmak güzel şey. Hepimizin sevdiklerimizle uzun bir ömür geçirmesini dilerim. Beni 2070’de dostlarımla @kadikoybelediye Sosyal Yaşam Evimizde böyle görebilirsiniz.” notuyla paylaştığı ‘yaşlandırılmış fotoğraflı’ tweetine CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’ndan yanıt geldi.

Kaftancıoğlu, Odabaşı’na ‘yaşlandırılmış fotoğrafı’ ile “Nasıl yani? Teamüllere karşı mı geliyorsun? Bu daha yakışıklı halinle aday adayı olarak göremeyecek miyiz seni? Örneğin ben aday adaylığımı bu döneme saklıyorum” diye yanıt verdi. İkilinin bu sohbeti beğeni rekorları kırdı.