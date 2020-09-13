Dede-torun engelliler için kapak topladı, 362 tekerlekli sandalye aldı

Eskişehir'de 74 yaşındaki Halit Aydoğan, 18 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş ile birlikte engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak topluyorlar. 13 yıl önce torunu Melike Sarıtaş’ın okuldan istedikleri sayıda kapağı toplayamaması ve ağlayarak eve gelmesi üzerine kapak toplamaya başlayan dede Aydoğan ile torunu Sarıtaş bugüne kadar topladıkları kapakları satarak 362 tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine verdiler.

Eskişehir’de işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu Melike Sarıtaş (18), 13 yılda topladıkları kapakları geri dönüşüm firmalarına satarak aldıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Dede ve torunu bugüne kadar 362 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine ulaştırırken hedefleri önce 500 sonra da 5 bin sandalyeyi ihtiyaç sahibine ulaştırabilmek.

MAVİ KAPAK SATIP TEKERLEKLİ SANDALYE ALIYORLAR

Sümer Mahallesi’nde oturan dede Halit Aydoğdu ile üniversiteye hazırlanan torunu Melike Sarıtaş, engelliler için mavi plastik kapak topluyorlar. Topladıkları kapakları geri dönüşüm firmasına satan dede ve torunu kazandıkları para ile tekerlekli sandalye alarak tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlara veriyorlar.

OKULUN DERGİSİNE ÇIKAMADI AMA YÜZLERCE KEZ GAZETELERE ÇIKTI

Mavi kapak toplamaya torunu Melike için başladığını belirten Halit Aydoğdu şöyle konuştu:

“Melike, ilkokula giderken öğretmenleri 500 kapak getireni dergiye çıkartacaklarını söylemişlerdi. Torunum da okula topladığı 485 kapakla gitti. Ancak 500 kapak olmadığı için ağlayarak eve geldi. Okulun dergisine de 500 kapak toplayamadığı için çıkamamış oldu. Kendisine gelecek yıl binlerce kapak toplayacağımı söyledim. Ertesi yıl 30 binin üzerinde kapak topladık. Bunun karşılığında tekerlekli sandalye verdiler.

Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine verince mavi kapak toplamaya devam ettik. Şu ana kadar 362 tekerlekli sandalye aldık. Sandalyelerin büyük bölümünü Eskişehir'de tekerlekli sandalye ihtiyacı olanlara verdik. Şehir dışından gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Torunum 13 yıl önce okulun dergisine çıkamadı ama ondan sonra yüzlerce kez gazetelere ve televizyonlara çıktı” şeklinde konuştu.

15 KAPAK BULAMADIM

Liseden mezun olan ve Radyo, Televizyon Sinema Bölümü okumak istediğini belirten Melike Sarıtaş, 15 kapak bulamadığı için ağlayarak eve geldiğini ifade ederek, “İlkokulda öğretmenimiz bir kampanya olduğunu söyleyerek bizden mavi damacana kapağı toplamamızı istedi. Öğretmenimizin de bir engelli çocuğu olduğu için o da çok duyarlıydı. Arkadaşlarım grup halinde kapak toplamaya başladı. Ben tek kaldım. Kendi çabalarımla ve komşularımızın yardımıyla toplamaya çalıştım. Benim 15 kapağım eksik kaldı. 15 kapağım eksik olduğu için ağlayarak eve geldim. Dedem bana ağlamazsan hem sınıf, hem okul, hem şehir hem de Türkiye birincisi olacağımızı söyledi. Dedemle birlikte yazın bisiklet kışın da araba ile mahalle mahalle gezerek kapak toplamaya başladık. Komşularımıza, akrabalarımıza ve yakın çevremize duyurduk. Topladığımız kapaklarla ilk önce okulumuzdaki bir kardeşimize umut olduk. Her gün annesinin kucağında okula gelmek zorunda olan o kardeşimize ilk sandalyemizi alarak verdik” diye konuştu.

HER GEÇEN GÜN SAYIYI ARTTIRDILAR

İlk sandalye tesliminin ardından dedesi ile başkalarına da yardım için yola çıktıklarını ifade eden Melike Sarıtaş, “O günden sonra kapak toplamayı hızlandırdık. Bugüne kadar 362 tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahibine ulaştırdık. Sadece Eskişehir'de değil Türkiye'nin diğer illerine hatta Azerbaycan'a bile tekerlekli sandalye gönderdik. Gelen kapak destekleri ile daha fazla insana umut olmak istiyoruz” dedi.

VİRÜS KAPAK TOPLAMAMIZI ENGELLEDİ

Dünyada yaşanan corona virüsü salgınının kapak toplamalarını da engellediğini ifade eden Sarıtaş şöyle konuştu:

“Dedemin yaşı nedeniyle virüs döneminde daha çok tedbir almaya çalıştık. Dedemin hem yaşı hem de kalp rahatsızlığı nedeniyle çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Şehir dışından da takipçilerimiz bize kapak gönderiyorlardı. Bu süreçte şehir dışından kargo ile gelen kapak desteklerine ara vermek zorunda kaldık. Şehir içi alımlarımıza devam ettik. Çuvalla veya poşetlerle gelen kapakları açık havada havalandırdık. Virüs varsa açık havada ölmesini sağladık. Çalışmalarımızı yaparken maske taktık ve ellerimize eldiven giydik. Tedbirli şekilde, şuanda şehir dışından da kargo ile gönderilen kapak kabulüne başladık.”

200 BİN PET ŞİŞE KAPAĞINA BİR TEKERLEKLİ SALDALYE

Bir sosyal medya hesabında ‘dedetorunmavikapak' ismi ile 100 bin takipçileri bulunan dede Halit Aydoğdu ile torunu Melike Sarıtaş'a, takipçileri kargo ile şehir dışından da kapak desteği sağlıyorlar. Melike Sarıtaş bir tekerlekli sandalye için 30 bin damacana kapağı veya 200 bin pet şişe kapağı toplamak gerektiğini ifade etti.

Dede ve torunu bugüne kadar sadece pet kapak toplamış olsa 72 milyon 400 bin, damacana kapağı toplamış olsa 10 milyon 860 bin kapak toplaması gerekiyordu. Medefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Sarıtaş şunları söyledi:

“Öncelikle hedefimiz 500'üncü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine ulaştırmak. 500'üncü sandalyeyi aldıktan sonra da bu kampanyayı sonlandırma gibi de bir düşüncemiz yok. İlk sandalyeyi teslim ettiğimiz kardeşimiz ve sonrasında tekerlekli sandalye teslim ettiğimiz kişilerin duygularından sonra biz daha da fazla bu işe gönül verdik. Sonuna kadar devam ettireceğiz. Şu anda 500 olan hedefimize ulaşsak dahi ondan sonra hedefimiz 5 bin sandalye olacak” diye konuştu.

EKOMOMİYE DE KATKI SAĞLIYORLAR

Dede ve torunu 13 yıldır biriktirmiş oldukları kapakları anlaşmalı oldukları geri dönüşüm firmasına vererek elde ettikleri para ile tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken aynı zamanda ekonomiye de destek oluyorlar. Dede ve torunun toplayarak teslim ettikleri kapaklar, geri dönüşüm firması tarafından evlerde kullanılan plastik eşyalara dönüştürülüyor.