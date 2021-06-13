Diomara sanatını Türkiye’de tanıtıyor

Diorama sanatı gerçek-kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi olarak biliniyor. Genellikle müzeler veya sergiler için ısmarlanan dioramalar gerçek boyutlarında olabileceği gibi belli ölçeklerde küçültülerek de yapılabilirler.

Diorama sanatını Türkiye'de profesyonel olarak icra eden sayılı sanatçılardan biri olan İnanç Ömer Benlioğlu şunları söyledi: “Diorama, genelinde minimal sanattır. Gerçeğin 100 defa küçültülmüş halidir. Birçok televizyon dizisinde yer aldım. Oyunculuk yaparken bu işle ilgili siparişler geliyordu. Ben de bu sanata başladım. Gezdiğim yerlerde gördüklerim ilham oluyor. Bir de yapılmamış şeyleri yapmak istiyorum. Yurt dışında film sektöründe kullanılan bir sanat bu. Benim de hedefim Türkiye'de bunun öncülerinden biri olmak. Belki birkaç sene sonra Türk sinemasında Diorama sanatı geçerli olacak.”