Dünya Kediler Günü ne zaman ortaya çıktı? 17 Şubat Kediler Günü tarihçesi…
Bugün 17 Şubat “Dünya Kediler Günü”. Peki Dünya Kediler Günü ne zaman kutlanmaya başlandı? İşte merak edilenler…
KEDİLER GÜNÜ
Uluslararası Kediler Günü, 8 Ağustos'ta kutlanıyor. Ayrıca 17 Şubat'ta Dünya Kedi Günü kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta, Avrupa'daki birçok ülkede ise ise 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya Kediler Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu.