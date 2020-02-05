Emziren anne memede kızarıklık yaşıyorsa ne yapmalı? Memede kızarıklık nedenleri…

Doğumdan sonra anneler bebeklerini beslemek için süt telaşesine düşerler. İlk defa bebeğini emzirecek anneler için oldukça zor olan bu dönemde bazen bazı problemlerin ortaya çıkması ile daha da zor bir hal alabilir. Gögüs de kızarıklık en sık yaşanan sorunlardandır. Peki emziren anne memede kızarıklık yaşıyorsa ne yapmalı?

Emziren annenin memesinde kızarıklık yaşamasının farklı sebepleri olabilir. Mastitis bu nedenlerin başında gelen enfeksiyonlardan biridir. Emziren bir annede çatlamış ve ağrılı meme ucuna sebep olabilir. Memeyi tamamen boşaltmamak mastitise sebep olan nedenler biridir. Bebeğinizi emzirirken bebeğinizin memeyi tam olarak kavradığından ve beslendiğinden emin olmak göğsün tamamen boşaltılmasını ve çatlak meme ucunun olmasını engelleyebilir.

MASTİTİS NEDİR?

Mastitis bazı enfeksiyonların sebep olduğu göğüste oluşan iltihaplanmadan kaynaklanan bir durumdur. Genellikle emziren ve bebeğini sütten kesen annelerde görülebilir. Emzirme esnasında çatlak meme ucundan içeri girebilen bakterilerin neden olduğu enfeksiyon türüdür. Tedavi edilmediği takdirde göğüste meme absesi meydana gelmesi söz konusu olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Genellikle antibiyotik kullanımı mastitisi tedavi edebilir. Doktorunuz eğer size bir antibiyotik verirse mutlaka kullanın. Antibiyotikler bebeğe zarar vermez ve iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur.

Bunun dışında meme ucunda kızarıklık ve ağrı sorunu yaşıyorsanız uygulamanız gereken bazı basit yöntemler şunlardır:

-Su tüketiminize dikkat edin. Günde en az 8 bardak su için.

-Vücudunuzun dinlenmesi içi kendinize zaman ayırın.

-Memenizi her seferinde boşalttığınızdan emin olun. Gerekirse pompa yardımı ile tamamen boşaltın.

-Ağrınız varsa meme ucuna sıcak kompres yaparak yatışmasını sağlayın.

Meme ucuna eczanelerde satılan doğal içerikli krem ile nemlendirerek cildinizin tahriş olma riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca bu kremler meme ucunu rahatlamanın yanı sıra yıkama gerektirmeden bebeğinizi emzirmenizi sağlar.