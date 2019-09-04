Hamilelik sırasında, birçok kadın doğum sırasında doğum sancısıyla nasıl başa çıkabileceklerini düşünür. Bazı kadınlar ilaç kullanmaktan kaçınmayı tercih ederken, bazıları da ağrıyı hafifletmenin etkili bir yolu olan epidural anestezi olmaya karar verir. Peki, epidural anestezi tam olarak nedir?

En sık olarak normal doğum ve sezaryende ağrıyı önlemek için kullanılan epidural anestezi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Epidural anestezi nedir? İşte cevabı…

EPİDURAL ANESTEZİ NEDİR?

Epidural, omurgadan beyine giden ağrı sinyallerini durduracak şekilde anestezi sağlama yöntemidir. Omurganın epidural boşluğuna az miktarda anestezik enjekte edilmesini içerir. Epidural boşluk sıvı ile doldurulur ve omuriliği çevreler. Vücuttan beyine ağrı sinyalleri taşıyan sinirler (omurilik sinirleri) bazı yerlerde omuriliğe bağlanır. Anestezik, omurilik sinirlerini uyuyarak ağrı sinyallerini engeller.

Epidural anestezi, pıhtılaşma bozuklukları, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, kafa içinde basınca neden olacak tümörler, nörolojik rahatsızlıklar, omurga deformiteleri, enfeksiyon ve alerjik reaksiyon durumlarında uygulanmaz.

EPİDURAL ANESTEZİ NE KADAR ETKİLİDİR?

Epidurallar çok etkilidir ve her zaman ağrıyı diğer ilaçlardan daha iyi giderir. Epidural olan çoğu kadın ağrı hissetmez veya çok az hisseder. Epidural anesteji uygulanan 100 kadından yaklaşık 1’inde ilave ağrı kesicilere ihtiyaç vardır. Bunun anlamı şudur: Epidural olmayan diğer ağrı kesici seçeneklerinin kullanılması durumunda, 100 kadından yaklaşık 28’inde doğum sırasında ek ağrı kesicilere ihtiyaç vardır.

EPİDURAL ANESTEZİNİN YAN ETKİLERİ

Epidural anestezide en sık görülen yan etki annenin tansiyonunun düşmesidir. Daha az görülen yan etkiler doğumdan sonra şiddetli baş ağrısı, doğumdan sonra idrar yapma veya yürüme zorluğu ve ateş olabilir.

Epidural, annenin etkin olarak ıkınmasını ve bebeği itmesini zorlaştırabilir. Bu durumda forseps veya sezaryen gibi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir.

Epidurallar daha az sıklıkla bacaklarda uyuşma veya karıncalanmalara da neden olabilir.

Enjeksiyon çok derin olursa, omuriliğin etrafındaki koruyucu tabakalarda (dura) bir delik açabilir ve omurilik sıvısı sızabilir. Çok fazla sıvı kaybedilirse, birkaç güne kadar sürebilen şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Bu, epidural olan her 100 kadından 1’inde olur.

Bazı kadınlar epiduralların uzun süreli sırt ağrısına neden olabileceğinden endişe duymaktadır. Ancak mevcut bilgilere göre, bel ağrısı, doğum sırasında epidural olan kadınlarda, diğer ağrı kesiciler kullanan kadınlardan daha yaygın değildir.

Nadir görülen bir yan etki nöbettir.

EPİDURAL ANESTEZİ BEBEĞİ NASIL ETKİLER?

Bir kadının doğum sırasında kullandığı herhangi bir ilaç, çocuğun vücuduna da göbek kordonundan girer. Buna, ağrı kesiciler ve epidurallar yoluyla iletilen anestezi de dahildir. Ancak anesteziklerin bebek üzerinde doğum sırasında kullanılması düşünülebilecek diğer ağrı kesicilerden daha güçlü bir etkisi yoktur. Epiduralların bilinen uzun vadeli dezavantajları yoktur. Yine de bir fark, epiduralları olan kadınlarda doğumların ortalama olarak biraz daha uzun sürmesidir. Bunun nedeni, bazı bebeklerin epidural kullanıldığında doğru pozisyona geçmelerinin daha uzun zaman alması olabilir.