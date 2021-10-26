Ferhan Şensoy’un büstü gözyaşları içerisinde açıldı

31 Ağustos'ta yaşamını yitiren usta oyuncu Ferhan Şensoy’un büstü 1980 yılından beri yaşadığı Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Geriş Köyü’nde açıldı. Büstün açılışında kızı Derya Şensoy ve eşi Elif Durdu gözyaşlarına boğuldu. Kızı Derya Şensoy "Babam beni 31 yıl önce bebekken bu köye getirmişti. Bu köyün onun hayatında çok özel bir yeri vardı. Büstün açılışı bizi çok onurlandırdı, babam büstü ile çok sevdiği köyde yaşayacak" diye konuştu.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Geriş Köyü'nde 1980 yılından bu yana yılın önemli bölümünü ailesi ile birlikte geçiren ve 31 Ağustos 2021 tarihinde 70 yaşında iken yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy'un bugün yaşadığı köyde yaptırılan büstü törenle açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü öğretim üyesi Esra Sağlık Şenalp tarafından yapılan Ferhan Şensoy büstü köydeki Nevin Başara Parkı'na yerleştirildi.

Törene Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, eşi Elif Durdu, öğretim üyesi Esra Sağlık Şenalp, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Galatasaraylılar Derneği Bodrum Temsilcisi M. Sinan Akad, modacı Neslihan Yargıcı, Galatasaraylılar Derneği üyeleri ve sanatçılar katıldı. Tiyatrocu ve Ferhan Şensoy'un 57 yıllık arkadaşı Tarık Pabuççuoğlu'nun sunduğu törende duygu dolu anlar yaşandı.

FERHAN ŞENSOY'UN İKİNCİ BÜSTÜ SEVDİĞİ KÖYDE AÇILDI

Pabuççuoğlu yaptığı açıklamada “Ferhan 57 yıllık okul ve oyuncu arkadaşımdı. Birçok kez sahne aldık. Ferhan Çarşambalıydı, İstanbulluydu ama o ben Gerişliyim derdi. Burayı, Geriş Köyü'nü çok severdi, doğasını, denizini ve bugünde buradaki büstü ile Ferhan çok sevdiği köyünde yaşatıyoruz. Ferhan'ın Çarşamba ilçesinde bile büstü yokken Türkiye'de ilk olarak Aksaray’a yapılmıştı. Şimdi usta oyuncunun ikinci kez büstünün açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“FERHAN BİRÇOK ANAVATANI OLAN BİR İNSANDI, AMA ASIL GERİŞLİYDİ”

Törende konuşan eşi Elif Durdu, “Aslında Ferhan birçok anavatanı olan bir insandı. Ferhan aynı zamanda Çarşambalıydı, İstanbulluydu, Beyoğlu deyince akla Ferhan geliyordu ve hâlâ öyle. Ferhan Kebek'liydi. Ama Tarık abinin söylediği şey çok doğru, Ferhan en çok Geriş'liydi. Özellikle son zamanlarında Geriş'e çok büyük bir özlem duyduğunu belirtmek isterim. Geldiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Burası, bu büst bizim için çok kıymetli ve hep öyle olacak” dedi.

“BABAM BU KÖYE BENİ 31 YIL ÖNCE BEBEK OLARAK GETİRMİŞTİ”

Törende gözyaşlarını tutamayan Derya Şensoy ise, şu ifadeleri kullandı:

* Buraya gelirken ağlamayacağıma söz verdim, o yüzden ağlamayacağım. Ama hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü ben buraya geldiğimde 31 sene önce bebektim. Burada büyüdüm, ilk arkadaşlarımı burada edindim, bisiklete binmeyi burada öğrendim, yüzmeyi burada öğrendim.

* Bu köyde, Geriş'te, çok fazla anım var. Bizim için Geriş'e gelmek, babamın tatili demekti. Babamın tatili demek onunla vakit geçirebileceğiz demekti. Çünkü turneler bitmişti, sezon kapanmıştı ve Geriş'e geliyorduk. O yüzden biz çocukları için ayrı bir yeri vardı Geriş'in. Çok teşekkür etmek istiyorum hepinize. Bunu mümkün kıldığınız için.

* Çünkü herkes tekrar tekrar söyledi, ben de aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Babam Geriş'i çok seviyordu. Son zamanlarında hep buraya gelmek istiyordu, maalesef mümkün olmadı. Ama şimdi bu o kadar anlamlı ki burada olması ve bunun düşünülmüş olması, gerçekleşmiş olması.

Törenin ardından büstün üzerindeki örtü kaldırılarak açılışı yapıldığı anda Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ile eşi Elif Durdu'nun gözyaşlarına boğulduğu ve dakikalarca ağladıkları görüldü. Şensoy ve Durdu'yu sanatçının arkadaşları teselli etti.