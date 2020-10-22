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Gaziantep’te 1 milyon dolarlık İncil ele geçirildi
Gaziantep’te 1 milyon dolarlık İncil ele geçirildi
Suriye'nin Halep şehrinde yağmalanan bir müzeden çalınan ceylan derisi üzerine yazılmış İncil, Gaziantep'te ele geçirildi. 1 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen İncil ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Yaşam 22 Ekim 2020 - 08:38

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halep’te bir müzenin yağmalanmasının ardından Türkiye’ye getirilen İncil’in satılmak istendiği bilgisine ulaştı.

İncil’i satmak isteyen kişileri saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Baskında, Hazreti Meryem döneminden kalan, İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi.

FOTO: İHA

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, antika eksperlerin 1 milyon doların üzerinde değer biçtiği İncil kimine göre de paha biçilemez nitelikte. (İHA)

 

Son güncelleme: 08:53 - 22.10.2020
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