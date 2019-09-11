Gelincik otunun faydaları nelerdir? Gelincik otu neye iyi gelir?

Bilimsel adı Papaver Rhoeas olan gelincik otu; Mayıs- Ağustos ayları arasında kırmızı çiçekler açan, kırlarda buğday tarlalarında ve ekilmemiş topraklarda yetişen bir bitkidir. Halk arasında ateş otu olarak da bilinen gelincik otu, şifalı bir bitki olduğu için birçok faydası vardır. Gelincik otu bitkisinin çiçekleri bitkisel boya yapımında ve ilaç yapımında kullanılmaktadır. Şimdi gelincik otunun faydalarından bazılarına daha yakından bakalım... İşte bilinmesi gerekenler...

Gelincik otunda ve tohumunda morfin ve kodein gibi opiat alkaloitler bulunur. Özellikle kurutulmuş çiçekler alkoloid, flavonoid ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Gelincik otunun en önemli sağlık faydaları arasında cilt ve saç sağlığını artırması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kalbi koruması, kadın doğurganlığını artırması, kan dolaşımını ve sindirimi iyileştirmesi, sinir sistemini düzenlemesi ve tip 2 diyabeti önlemesi sayılabilir. Gelincik otunun sağlık açısından faydaları hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

GELİNCİK OTUNUN FAYDALARI

Gelincik otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Ağrıları dindirir

Gelincik otunun en çok araştırılan etkilerinden biri ağrı kesici özellikleridir. İçerisindeki aktif maddelerden biri hastanelerdeki en etkili ağrı kesicilerden olan morfindir. Tohumlarını tüketmek veya çayını içmek; hafif ağrıları dindirebilir, baş ağrısını geçirebilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.

Cilt sağlığı

Gelincik otundaki antioksidanlar ve yüksek oranlardaki linoleik asit cilt sağlığı üzerinde çok etkili olabilir. Tohumlarından süt kullanılarak yapılan macunlar cildin nemlendirilmesi ve sağlıklı ve parlak görünmesi için kullanılabilir. Karışıma birkaç damla limon suyu ekleyerek kaşıntı, egzama, yanık veya herhangi bir cilt iltihaplanması sorununda kullanılabilir.

Sakinleştirici etki

Gelincik otunun; günlük yaşamda sık karşılaşılan stres, uykusuzluk, sinirlilik ve yorgunluk hissinin tedavisinde etkisi oldukça fazladır. Vücudun rahatlamasını ve sakinleşmesini sağlar.

Sağlıklı ve canlı saçlar

Bu bitki ve tohumları doymamış yağ asitleri ve kalsiyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller açısından harika bir kaynaktır. Bütün bu besinler parlak, sağlıklı ve uzun saçlara yardımcı olur. Ayrıca, kepekli saçları tedavi etmek için yaprakları kaynatılıp saça sürülür. Bu işlem düzenli yapıldığı takdirde saçın tamamen kepeklerden korunduğu bilinmektedir.

Bağışıklığı güçlendirir

Araştırmalar bağışıklık sisteminin güçlü olabilmesi için yeterli miktarda çinko alımının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Çinko gelincik tohumlarında yüksek miktarda bulunur ve beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak vücudun yabancı madde ve ajanlara olan direncini artırır.

Kalp sağlığı

Gelincikte bulunan demir kırmızı kan hücrelerinin üretimi için temel mineraldir. Demir alımınızı artırarak; kan dolaşımını iyileştirebilir ve vücudun önemli organlarına taşınan oksijeni artırabilirsiniz. Bu sayede anemi (kansızlık), enerji düşüklüğü, halsizlik gibi sorunları azaltabilir ve iyileşme süresini hızlandırabilirsiniz.

Kemikler için yararlı

Gelincik otunu tüketmek kemik erimesi riskini azaltır ve kemiklerle ilgili diğer sorunların önlenmesine yardımcı olur.

NOT: Bitkiyi tıbbi amaçlarla kullanmadan önce doktorunuza danışmanız çok önemlidir.