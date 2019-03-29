Gıda israfını önleme yönelik proje başarı elde etti

Eko- Kadın Projesi Yöneticileri; Doç. Dr. Ebru GÜZEL FBÜ İLF Öğretim Üyesi, Dr. Funda ŞENSOY Sağlık B. Fakültesi Beslenme ve Diyatetik Bölümü Öğretim Üyesi yaptıkları projeyle dikkatleri üzerine çekti.

Projeyle ilgili olarak kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan yöneticiler şu ifadeleri kullandı: “Eko-Kadın projesinin içinde Semt Pazarlarındaki atıklara farkındalık çekmek ve gıdaların tezgah altında düşmesini engellemek amacıyla sap dipleden turşuya, reçelden kedi mamasına Pratik Yemek tarifleri bulunmakta.

Amacımız sürdürebilir yaşam için israfsız sofralar kurulması konusunda farkındalık yaratmak. Belediyelerle işbirliği içinde semt pazarlarında kurduğumuz tezgahlarla kadınlara, üniversitelerde öğrencilere bu farkındalığı aşılamak adına kolları sıvadık. Biliyorsunuz dünyamız kürsel düzeyde 2018 yılındaki doğal kaynaklarını daha sene sonlanmadan tükettiğimiz için 2019'a borçlu girdik. Türkiye ise bu tüketimde ne yazık ki 21 gün önde…”

PROJENİN AMACINI ŞÖYLE TANIMLADILAR

“Bizler atık-bayat-artık ABA Pratik Yemek Tariflerimiz ile sirkeden komposta varıncaya kadar pek çok yemeğe dikkat çekerken halihazırda Türk insanın israfsız mutfak kültürünü de bu menüye katmaya çabalıyoruz. Tabi menümüzde en çok dikkat çeken yemek; kedi maması! Mevsim sebzelerini ciğer ya da kemik suyuyla kaynatıp rondodan geçirdikten sonra içine haşlanmış ince bulgur eklediğimizde kediler için hem sağlıklı hem de besleyici bir yemek yapabiliyoruz.

Eko-Kadın grubunda en çok kedisi olan Ebru Hocamız, yemek daha pişmeden kediler bahçesinde toplanmış oluyor. Hepimiz hayvanların hiçbirini güzel çirkin, vahşi evcil demeden seviyoruz, ekolojik denge, yaşam ortağı ya da mahallemizinin komşusu, dost, arkadaş adına ne derseniz diyin hayvansız bir dünya düşünmek mümkün değil.

Eko-Kadın hayvanı kendi için değil hayvan için seven insanların çoğaldığı sürdürebilir bir yaşam hayal ediyor. Değil onlara eziyet sezgilerine kulak kesmemizde fayda var; çünkü kaynağa direk bağlı olan onlar. Ne demiş Yunus Emre “Severim Yaradılanı, Yaradandan ötürü”.

Yürütücüler

Proje yürütücüleri FBÜ Dr. Öğr.Üyesi Erkan Turan, Uzman Diyetisyen Ayşe Merve KOCA, Öğr. Gör. A. Murat GÜNAL, Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi, Yeliz ÇALIŞKAN, Okan Üniversitesi Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Öğrencisi, Arzu ÇOBAN ve Okan Üniversitesi Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Öğrencisi…