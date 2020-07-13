Haluk Levent’ten çağrı: Saros’u mahvetmeyelim!

Türk rock müziği sanatçısı ve AHBAP Başkanı Haluk Levent, Edirne’nin Keşan ilçesinde Boru Hatları ile Petrol Arama A.Ş. tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi ile ilgili açıklama yaptı. Levent, açıklamasında 'para babaları' olarak ifade ettiği doğayı yok etmek isteyenlerin yeniden Saros Körfezi’ne göz diktiğini söylerken; "Saros, Türkiye'nin ve dünyanın kendi kendini temizleyen en güzel denizidir. Burayı mahvetmeyelim” dedi.

Sanatçı ve AHBAP Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, Edirne'nin Keşan ilçesinde Boru Hatları ile Petrol Arama A.Ş. tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'ne karşı açıklamalarda bulundu.

LEVENT, SAROS GÖNÜLLÜLERİ İLE BULUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Saros Körfezi'nde yapımı planlanan FSRU Gemi İskelesi Projesi'ne ÇED olumlu kararı verildiğini duyurmasının ardından sanatçı Haluk Levent ile bir araya gelen Saros Gönüllüleri Dayanışması, proje ile ilgili değerlendirmelerini Levent ile paylaştı.

LEVENT: “PARA BABALARI GÖZ DİKTİ”

Saros Gönüllüleri Dayanışması Sözcüsü Mürşide Ertürk Çoban ve gönüllüler ile Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde bir araya gelen Haluk Levent, FSRU Gemi İskelesi Projesi'nin Saros Körfezi’ni kirletmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtirken; “Saros Körfezi, dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Daha önce 2004 yılında bu mevkinin, bu körfezin kirlenmemesi için 12 saat 5 dakikalık bir konserim vardı. Bir dünya rekoru konseriydi. Neden yaptık onu? Burası kirlenmesin diye yaptık. Ama maalesef para babaları ve daha fazla para kazanırız düşüncesiyle doğayı yok etmek isteyen hevesliler, tekrar buraya göz diktiler. Belki bu Keşan'da oturanlar; ‘Ya ticaretin önünü açın, işte insanlar ekmek yiyecek' diye düşünebilirler. Hayır, öyle bir şey yok. Kimse ekmek falan yemeyecek, ekmeği sadece onlar yiyecekler, onlar götürecekler. Halkın hiçbirinin ekmek yiyeceği yok. Bu nedenle bari burası kirlenmesin. Ekmek yese de kirlenmesin. Burası tertemiz kalsın ki çocuklarımıza bir miras bırakalım. Saros, Türkiye'nin ve dünyanın kendi kendini temizleyen en güzel denizidir. Burayı mahvetmeyelim. Ne için mahvedeceğiz? Yıllık bir şirket 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon dolar kazanacak diye mahvedeceğiz. Mahvetmeyelim yeter artık” diye konuştu.

İKİNCİ KEZ ÇED OLUMLU KARARI VERİLDİ

ÇED olumlu kararı verilen Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nin ÇED raporunda 17 kilometrelik boru hattı için 10 bine yakın ağaç kesileceğine yer verilmesi dikkat çekiyor. Başta Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması olmak üzere bölge halkı da yaklaşık 2 yıldır projeye tepki gösteriyor. Edirne İdare Mahkemesi, 10 farklı disiplinden bilim insanının bölgede keşif yapmasının ardından hazırladığı 113 sayfalık bilirkişi raporu ile projenin ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Bilirkişi raporunda, 14 ayrı hukuksuzluksuz tespit edildiği belirtilirken; Bakanlık, projeye 2'nci kez ÇED olumlu kararı vermişti. Saros Gönüllüleri Dayanışması'nın, projeye yeniden ÇED iptal davası açması bekleniyor.