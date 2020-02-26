Hamilelik sırasında kadınlar oldukça duyarlıdır ve adeta menopoz döneminde yaşanan duruma benzer ateş basması şikayetleri görülebilir. Bağışıklık sistemi gebelik dönemimde oldukça zayıflar ve soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonlarına yakalanma risk çok yüksektir fakat ateş basması sadece bu hastalıklara bağlı olarak gelişen bir durum değildir. Peki gebelikte sık sık görülen hamilelikte ateş basması nasıl geçer?

Hamilelikte yaşanan ateş basmaları normal olarak karşılanır ve geçici bir durumdur. Enfeksiyonlardan dolayı meydana gelen ateşlenme ise tedavi gerektirir ve daha uzun kalabilir. Ateş basması sorunu her gebe kadında meydana gelmemekle birlikte kadınların %10'unda görülebilen bir durumdur.

HAMİLELİKTE ATEŞ BASMASININ NEDENLERİ

* Metobolizmanın hızlanması

* Hormonlardaki değişimler

* Troitlerin aşırı çalışması

* Vücut ısısında yaşanan ekstra artış

* Psikolojik nedenler

GEBELİKTE ATEŞ BASMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Ateş basması 1 saat içinde kendiliğinden geçebilen bir durumdur. Vücut sıcaklığınızın arttığı bu dönemlerde bol bol su tüketmek, ılık bir duş almak ve daha ince giysiler giyerek bu sorunu azaltabilirsiniz. İşte gebelikte ateş basmasını önlemek için bazı ipuçları…

* Su tüketimi mutlaka arttırılmalı

* Kafein içeren ve aşırı baharatlı yiyeceklerden kaçınmanız gerekebilir.

* Ateş bastığı anda üzerindeki fazla kıyafetlerden kurtul.

* Güneşe aşırı maruz kalmaktan kaçın.

* Cildinde hava geçirgenliği sağlamak için pamuklu giysiler tercih etmelisin.

* Bulunduğun ortamı mutlaka havalandır.

* Stresten uzak dur

* Mutlaka günde 2 saat yürüyüş yap.

* Gece ateş basmasına karşı yatak odanızı havalandırın ve serin olmasına özen gösterin.

* Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edin.