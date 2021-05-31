Harun Tekin: Sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘kademeli normalleşme’ takvimininde sanatçılar için herhangi bir adım atılmaması, Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin’in tepkisi çekti.

Harun Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır. Keyfi yasaklar aşının yerine geçemez. Bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir” dedi.