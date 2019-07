Irina Shayk Bradley Cooper ayrılığından sonra ilk kez konuştu

Irina Shayk, ​geçtiğimiz ay 4 yıldır birlikte olduğu Bradley Cooper’dan ayrıldıktan sonra ilk kez Harper’s Bazaar’a röportaj verdi. Modellik, evlilik ve annelik hakkında konuşan Shayk, “Ben Mükemmel değilim, kötü günlerim oldu. Bazen manken gibi görünmüyorum. Ben sadece gerçek bir insanım” dedi. Bradley Cooper ile birlikteliğinden bir kızı olan Irina Shayk, özel hayatı hakkında pek konuşmadı ve insanların neden özel hayatı bu kadar merak ettiklerini anlamadığını söyledi. Irina “İnsani bir şey. Sahip olamazsanız sahip olmak istersiniz. Bir perde var ve o perdeyi açmak istiyorsunuz” dedi.

Evlilik hakkında da konuşan Irina Shayk “Herkes farklı bakıyor” diye konuştu: “”Evliliğe inanıyor muyum? Evet tabi ki. Ben buna karşı olan biri değilim…” 2 yaşında Lea De Seine adında bir kızı olan Shayk, anneliği şöyle açıkladı: “Çocuklarınız için gerçekten kendiniz olmak zorundasınız, aksi halde bir yalanın içinde yaşarsınız” şeklinde konuştu.

Kömür madencisi olan babası, 14 yaşındayken akciğer komplikasyonlarından ölen ve Irina Shayk, kadın gücü tanımını sonsuza dek değiştirecek bir anaerkilliği ortaya koydu. “Etrafta hiç erkek olmadı. Duvara nasıl çivi çakılacağını, perdelerin nasıl asılacağını öğrenmelisin. Patates ve salatalıkların nasıl ekileceği hakkında her şeyi biliyorum çünkü Rusya’da, kışın nasıl hayatta kalacağınız” diyor.

Bugün, Shayk hala her şeyi kendisi yapıyor. Asistanı yok, stilist kullanmıyor. Kontrolde olmaktan hoşlanıyor ve dürüst olmak gerekirse, doğru anlaması için başka birine güvenmiyor. “İnsanlar 20 kişilik bir ekibim olduğunu düşünüyor, ancak bana yardım edecek başka birisinin olması beni daha fazla tedirgin edecek. Sanırım yardım edilmemesini seviyorum” diye gülüyor. “Ben bir Oğlak burcuyum. Gerçekten her şeyin yerinde olmasını seviyorum. Evimde her şey mükemmel.” diyor. Kendi evinde tamirci olup olmadığı sorulduğunda gülümseyerek “Duvara çivi koymam veya bir kanepeyi taşımam gerekirse, oh evet, yapabilirim.”