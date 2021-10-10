İstanbul’u gezen köpek Boji

Toplu taşıma araçlarıyla geziyor. Günde 25-30 istasyon değiştiriyor, 35 km yol katediyor.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'u metro, tramvay, vapur ve İETT otobüsleriyle dolaşan Boji, bir sosyal medya paylaşımı ile ünlü oldu. “Tophane tramvay durağındayız güvenlik köpeği çıkaramadı sonra döndü ‘şikayetçi olan var mı Kabataş'ta inecek zaten' dedi Kabataş'a gidiyoruz” şeklindeki paylaşım ile Boji şöhret basamaklarını tırmandı.

Sosyal medyada toplu taşıma araçlarında çekilen fotoğrafları beğeni rekoru kıran Boji'yi İBB sahiplendi ve bakımını üstlendi. Şimdi üzerinde taşıdığı çip sayesinde Boji'nin bulunduğu yer tespit ediliyor ve gerekli bakımları İBB veterinerleri aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Adını metrolarda yatmayı en çok sevdiği “boji” denilen bölümden alan can dostumuz, günde yaklaşık 25-30 istasyon değiştiriyor ve ortalama 35 kilometre yol kat ediyor. 4 yaşın üstünde olan kangal ve çoban köpeği kırması Boji, en çok Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Kadıköy-Moda Tramvay Hattı ve Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nı kullanıyor. Favori ulaşım aracı olan Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullandığında Kabataş'ta inip yarım saat kadar denizi seyrediyor.

Sosyal medya hesabı da var

Boji'nin beslenmesini Metro İstanbul üstlenmiş durumda. Favori istasyonlarında kendisi için yiyecek bırakılıyor. Boji için Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda bir kulübe yapıldı. Artık bir evi olan Boji'nin bir sosyal medya hesabı da bulunuyor.