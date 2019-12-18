Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Beyonce ve eşi Jay Z, geçen hafta ünlü rapçi Diddy'nin 50'nci doğum gününe katıldı. Seksi kıyafetiyle bakışları üzerine çeken Beyonce, pistte dans ederken bir hayranı da onu çekmeye başladı. Jay Z ise hızlı bir hamle ile buna izin vermedi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay Z, geçen hafta ünlü rapçi Diddy’nin 50’nci yaş günü kutlamasına katıldı. Partide, gecenin en dikkat çeken kadını olan Beyonce, Kujta&Meri markasına ait özel dikim seksi bir elbise giymişti.

Kalça üstünden başlayan derin bacak dekoltesiyle yürekleri hoplatan Beyonce, gecenin ilerleyen saatlerinde pistte oynamaya başladı. O sırada konuklardan biri ünlü şarkıcıyı çekerken, eşi Jay Z çok sinirlendi…

Hızlı bir hamle ile konuğun elinden telefonu alan Z’nin bakışları ve vücut hareketleri sosyal medyaya da damgasını vurdu. ‘Eşini kıskanan erkek’ yorumlarının yanı sıra ‘Kavgaya ramak kalmış’ gibi yorumlar da yapıldı…