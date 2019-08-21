Kediler için hayatını tehlikeye atan Mehmet Amca’dan acı haber

Bir süredir huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez dün kaldığı odada hareketsiz yatarken bulundu. Görevlilerin müdahale ettiği Söylemez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun polislere bildirilmesinin ardından, polisler olay yerinde inceleme yaptı. Söylemez’in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BESLEDİĞİ KEDİLER SAHİPSİZ KALDI

Söylemez, 5 yıldır huzurevinde kalıyor ve kedileri çok seviyordu. Huzurevi çevresinde de kedi besleyen Söylemez, 28 Eylül 2018’e huzurevinde çıkan yangında hayatını tehlikeye atarak beslediği kedileri kurtarmıştı. Söylemez o gün kameralara da yansımış ve görenleri derinden etkilemişti.