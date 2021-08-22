Kelebekler bahçesi

Türkiye’de ilk kez kurulan Tropikal Kelebek Bahçesi’ndeki 45 türde 10 bin kelebeği görmek için dünyanın dört yanından ziyaretçiler Konya’ya geliyor.

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Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'de tek olan Tropikal Kelebek Bahçesi 7 bin 600 metrekare alanda 45 türde on bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.

İki yılda tamamlanan Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Konya turizmi açısından önemli bir mekan olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şunları söyledi:

“Avrupa'nın en büyük, Dünyanın da sayılı kelebek uçuş alanlarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz, açıldığı günden bu yana iki milyon kişi tarafından ziyaret edildi.”

HERKES GÖRMELİ

Kelebek bahçesinde 98 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki de olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı bahçeyi şöyle anlattı: “Anadolu'nun ortasında karasal iklimin içerisinde yaşaması mümkün olmayan kelebeklere burada yaşam alanı sağlıyoruz.

Burada Amazon Yağmur Ormanları'nda, Singapur, Malezya, Meksika, Paraguay, Filipinler gibi tropikal bölgelerde yaşayan Baykuş Kelebeği, Dantel Kanat, Clipper, Yaygın Gül, Sonbahar Yaprağı olarak bildiğimiz türlerin yanı sıra dünyanın en büyük kelebeği Atlas türü de bulunuyor.

Tabi burada sadece kelebekler yok, kelebeklerin yanı sıra tropikal iklimde yaşayan papağan, dal böceği, yaprak böceği gibi türleri de burayı ziyarete gelenlere sergiliyoruz. Ziyaretçilerimiz sadece bunları izlemekle de kalmıyor; bu türler hakkında bilgi alıyor.

Ziyaretçilerimiz Böcek Sineması ve Böcek Müzesinde burada bulunan tüm türlerin yaşamları büyüme evreleri ile ilgili bilgilere de sahip olabiliyorlar.”