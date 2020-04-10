Yumurtalık kistleri sıvı dolu yumurtalıklardır ve çoğu zaman iyi huylu olmalarına rağmen bazı durumlarda yırtılarak organlara zarar vermeleri mümkündür. Ayrıca özellikle regl dönemlerinde şiddetli ağrıya sebep olabilirler. Peki, kist sancısına ne iyi gelir? İşte bilmeniz gerekenler...

Kistler genellikle kendiliğinden geçse de çok fazla büyüyerek yumurtalıklara zarar vermeye başlayabilir ve üreme organlarında bazı problemler yaşanmasına neden olabilirler. Herkeste ağrı yaşanmamakla birlikte bazı kişilerde ağrıya neden olurlar.

KİST OLUŞMA NEDENLERİ NELERDİR?

Yağ bezeleri ve enfeksiyonların tıkanması gibi nedenler kist oluşumuna neden olabilirler. Ancak bazen kendiliğinden de oluşabilirler. Kist oluşumunun bazı sebepleri şunlardır.

* Kronik enfeksiyon ve iltihaplanmalar

* Genetik etmenler

* Hormonal düzensizlik

* Bazı hastalıklar

KİST AĞRISINI GİDERMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kist ağrıları bazı müdahalelerle azalabilir ve ağrılar giderilebilir. İşte kist ağrınızı hafifletecek ve engelleyecek yöntemler ve bazı ipuçları…

– Ağrı hissettiğiniz bölgeye günde 2-3 kez buz torbası ile soğuk kompres uygulayın.

– Magnezyum içeriği yüksek gıdalar tüketin. Magnezyumu yeterli aldığınızda kist ağrısını ortadan kaldırabilirsiniz.

– Papatya çayı ve ahududu çayı rahatlatıcı, sakinleştirişi ve üreme organlarına iyi gelen içeceklerdir. Günde 1-2 fincan papatya veya ahududu çayı tüketebilirsiniz.

– İdrarınızı asla tutmayın çünkü kist ağılarınızı tetiklemeye neden olabilir.

– Stresten uzak durun. Nefes egzersizi bol yürüyüş yapmaya özen gösterin.

– Nane çayı rahatlamanızı ve ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olur.

– Bol miktarda su tüketin.

– Kabız olmamaya dikkat edin çünkü kabızlık pelvik bölgenizdeki kaslarınızın kasılmasına neden olur.

– Dayanılmaz ağrı ve sancılar yaşadığınızda mutlaka tıbbi yardım alın.