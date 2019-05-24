KKTC’nin ‘En’leri belli

Merit Crystal Cove Hotel ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 1. Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri önceki akşam düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu. İnternet ortamında yapılan ve birbirinden farklı kategorilerde marka ve kişilerin ödüllendirildiği gece, Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs'tan pek çok ünlü ismin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Merit Crystal Cove Hotel'de düzenlenen ödül törenine KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Gürsel Tekin, Zerrin Akıncı, Nur Nadir, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kalp naklini gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahi uzmanı Operatör doktor Hasan Birtan, Saba Tümer, Cenk Eren, Soner Olgun, Korhan Saygıner, Çetin Altay, Lütfü Sapmaz, Ahmet İlhan Selçuk, Bülent Kaya, Lale Manço, Doğukan, Batıkan Manço, Elif Kaya, Sinan Özen, Ali Altay, Ahmet Evan, Lütfiye Özipek, Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk'un da aralarında bulunduğu iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.

Didem Deren ve Burç Tunçer'in sunduğu gecede açılış konuşmasını yapan Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir turizm markası olması yolunda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.



İŞTE KAZANANLAR

Yılın Lezzet Markası: Park'ta Et

Yılın Umut Veren Turizm Seyahat Acentası: Demtur

KKTC Yılın İnternet Gazetesi: Diyalog

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Meritta

Yılın Oteli: Merit Crystal Cove Hotel

Yılın Turizm Markası: Net Holding

Alkışlar arasında sahneye gelen Hande Tibuk, Ercan Turhan, Melis Gülcan, Silem Sargın Kara, Ece Aka ve Sezgin Madencioğlu temsil ettikleri kurumlar adına ödüllerini aldılar.

EFSANELER ADINA ONUR ÖDÜLÜ

1. Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri gecesinde Rasim Öztekin, Barış Manço, KKTC Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, Sinan Özen, Sinan Vardar'a farklı katagorilerde Onur Ödülü ile taçlandırıldılar.