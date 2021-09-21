KOAH hastası eşi için üretmişti… Siparişlere yetişemiyor

Bartın'da Gülten Özsoy, KOAH hastası için yaptığı pekmez üretimini yılda 5 tona çıkardı. Özsoy, siparişlere yetişemiyor.

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Ulus’un Kumluca beldesinde yaşayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce emekli eşi Ahmet Özsoy’un KOAH rahatsızlığı nedeniyle televizyondaki doktorlardan duyduğu kozalak pekmezini yapmaya karar verdi.

Gülten Özsoy, ormandan topladığı çam kozalaklarını evinin bahçesinde kazanda kaynatarak pekmez haline getirdi.

Eşinin rahatsızlığına iyi geldiğini anlayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce 30 kilo üreterek başladığı pekmez yapımına şu anda 5 tona ulaşarak siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Sosyal medya hesaplarından kozalak pekmezinin satışını yapan Gülten Özsoy, özellikle pandemi döneminde kozalak pekmezine olan ilginin de arttığını belirtti.

“FAYDASINI GÖRDÜK”

Gülten Özsoy, “Eşim 5 yıl önce KOAH rahatsızlığı yaşıyordu. Televizyondaki doktorlardan ve komşularımdan kozalak pekmezinin iyi geldiğini duydum. ‘Ben de yapayım’ dedim. Sonra ormanlardan çam kozalağı topladım, kaynatttım ve pekmez haline getirdim. Eşime verdikten sonra faydasını gördük. Sonra bunu duyan insanlar bana sipariş vermeye başlayınca, artık her yıl yapmaya başladım” dedi.

İlk olarak 30 kilo pekmez yaptığını belirten Gülten Özsoy, “Şimdi ise 5 ton kozalak pekmezi yapıyorum. Yapım aşaması çok uzun sürdüğü için bizlerin çok zamanını alıyor. Kozalak pekmezinin akciğerlere iyi geldiği ve nefesi de açtığını biliyoruz. Tüm Türkiye’den sipariş alıyorum. Geçen yıl Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Müdürlüğü tarafından bizlere destek sağlandı. Çok memnun kaldık. Gücümün yettiği kadar kozalak pekmezi üretimine devam edeceğim” diye konuştu. (DHA)