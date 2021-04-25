Kolları olmadan yüzen balıklardan esinlendi

Doğuştan iki kolu olmayan 18 yaşındaki paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, kazandığı başarılarıyla hem memleketi Eskişehir'i hem de Türkiye'yi sevince boğdu. İki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğan Boyacı, ilkokul eğitimini özel bir okulda aldı ve ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi.

4.5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başladı. Gittiği akvaryumda gördüğü balıkların kolları olmadan yüzebilmesinden etkilenerek 2008 yılında daha 5 yaşındayken yüzme sporuna başladı. 2013 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yüzme antrenörü Mehmet Bayrak ile çalışmaya başlayan Boyacı, 2016 yılında Berlin'de düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası yarışı olan 30. Uluslararası Almanya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti.

2018 yılında Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda da aynı kategoride gümüş ve son olarak İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında, 50 metre sırt üstünde birinci oldu.

Resim ve ebru sanatına büyük bir ilgi duyuyor

Sporcu kimliğinin yanı sıra; Boyacı, 4 yaşından bu yana sanat ile uğraşıyor. Boyacı ayakları ile resim ve ebru sanatı yapıyor. Rus yazar Pushkin'in ‘Altın Balık' adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. Yaptığı resim dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Rusya ziyareti sırasında sunuldu. 2009'da sulu boya eserleri Moskova'da sergilendi. 2014'te yaptığı ebru sanatıyla sergiye katıldı. Eskişehir'de de çeşitli karma sergilerde eserleri yer alan Boyacı, yüzme ile ilgili çalışmalarının çok yoğun geçmesi nedeniyle sanat çalışmalarına ara verdiğini ancak yine de ara sıra kafasını dinlemek için ebru yaptığını ifade etti.

PSİKOLOG OLMAK İSTİYOR

Başarılı yüzücü, “İleride hem kendimi hem de ülkeme yararlı bir psikolog olmak istiyorum. Üniversitede psikoloji bölümü okumayı çok istiyorum. Üniversiteye de hazırlanıyorum. İngiltere'deki üniversitelerden yüzme ile ilgili burs teklif edildi. Psikolojiyi bu burs ile okumak en büyük idealim. Herkes bir şekilde sporla da uğraşması gerekiyor. Özellikle engelliler çok fazla çevreye dahil olmalılar. İnsanları bu konuda bilinçlendirmeliyiz” dedi.

‘Bu şehir, seninle gurur duyuyor güzel kızım'

Paralimpik milli yüzücü Boyacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme eğitimlerini ve antrenmanlarını devam ettiriyor. Katıldığı uluslararası yarışlarda kazandığı zaferler ile Eskişehir'in gururu haline gelen Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sümeyye Boyacı'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutlayan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, paylaşımında “İtalya'da gerçekleştirilen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm rakiplerini geçerek birinci sırada yer alan sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı yürekten kutluyorum. Bu şehir seninle gurur duyuyor güzel kızım! Sümeyye Boyacı” ifadelerine yer verdi.