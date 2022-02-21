Koruma altına alınan siyam ikizi kaplumbağalar öldü

Pamukkale travertenlerinde bir turist tarafından bulunduktan sonra Pamukkale Üniversitesi'nde koruma altına alınan, birine 'Pamuk' diğerine de 'Kale' isimleri verilen siyam ikizi kaplumbağalar öldü.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’ye giden yabancı bir turist, 10 Kasım 2021’de travertenler bölgesinde gezdiği sırada yerde siyam ikizi kaplumbağaları fark etti.

Vücutları yapışık kaplumbağaları gören turist, durumu görevlilere bildirdi. Görevliler tarafından teslim alınan siyam ikizi kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale tarafından koruma altına alındı.

DENİZLİ BÖLGESİNDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Laboratuvarda incelenen siyam ikizi kaplumbağaların, ikisinin ağırlığının 13 gram olduğu, kabuk boylarının ise birinin 1,2 santimetre, diğerinin ise 1,3 santimetre olduğu, Denizli bölgesinde ilk kez görüldüğü belirtildi.

Siyam ikizi kaplumbağalara ‘Pamuk’ ve ‘Kale’ isimleri verildi.

‘ORGAN YETMEZLİĞİNDEN KAYBETTİK’

Prof. Dr. Düşen ile Prof. Dr. Başkale’nin 10 Kasım’dan bu yan yaşatmak için laboratuvarda uğraş verdiği siyam ikizi kaplumbağalar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Başkale, “Kaplumbağaların rutin bakımlarına devam ediyorduk. Beslenmelerini özenle takip ettik. Kilo almaya başlamışlardı ve hareketlerinde gözle görülür hızlanma vardı. Ancak vücutları yapışık olduğu için organları gelişimlerini tamamlayamadılar. Organ yetmezliğinden kaybettik. Dünyada 100 binde bir olasılıkla bu tarz vakalarla karşılaşabiliyoruz” dedi. (DHA)

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