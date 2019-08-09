Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Tyga ‘Her şeyi benden öğrendi’ dedi

Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga, verdiği bir demeçte, Kylie Cosmetics markasının, sayesinde ünlü olduğunu ve dudak kaleminden renklere kadar pek çok konuda Kylie'ye yardım ettiğini söyledi ve 'Her şeyi benden öğrendi' dedi...

Kylie Jenner ile yaklaşık üç yıl önce sevgili olan ünlü şarkıcı Tyga, yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Kylie ile sevgili oldukları dönem, genç kadına markası ile ilgili pek çok püf noktası öğrettiğini söyleyen şarkıcı “İşin içine ben adımımı attığım zaman, işiyle ilgili pek çok şey öğrendi” dedi.

Kardashian & Jenner Turkey sayfasında yer alan açıklama şöyle: “Onun her zaman bir platformu vardı. Ne olursa olsun olacağı şey her zaman onun kaderiydi. Ama işin içine ben adımımı attığım zaman, öğrendiği bir sürü püf noktası oldu. İnternete girip, insanlara bunu benim yaptığımı söyleme gereği duymuyorum. Çıkaracağı renkler olsun, dudak kalemlerinin isimleri olsun, ona yardım eden kişi bendim. Daha birçok şey.”

