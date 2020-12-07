Leonardo da Vinci, Antalya’daki tsunamiyi yazmış

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, ressamlığının yanı sıra, iyi bir mühendis ve jeolog da olan Leonardo da Vinci'nin Antalya'ya geldiğinde, burada meydana gelen bir tsunamiyi günlüğüne not ettiğini anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova, Antalya’nın yakınlarında bulunan Akdeniz açıklarındaki fayın, kente çok büyük etkisinin olmayacağına dikkat çekti. Depremle ilgili çok sayıda araştırma yaptığını anlatan Prof. Dr. Dipova, Antalya’nın doğusundaki ilçelerin batısına göre daha şanslı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Nihat Dipova, tsunami gerçeğine dair de çarpıcı bilgiler paylaştı.

Tsunami için deniz tabanındaki hareketliliğin su seviyesinde dalgalar oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nihat Dipova, “Bu su hareketi uçak hızında olabiliyor. Dalganın yüksekliği de önemli. Kıyıdaki yerleşim alanlarını su ile kaplayabiliyor” dedi.

2012 yılında tsunami olacağı söylentisinde insanların yayla yollarına tırmandığını hatırlatan Prof. Dr. Dipova, “Tsunami denilince akla Sumatra’daki gelmesin. Oradaki tsunami 1200 kilometrelik fayın kayması sonucu oldu. Türkiye’de böyle uzun faylar yok. Denizlerimizdeki faylar parçalı” diye konuştu.

Eski kayıtları incelediklerinde tsunamiyi tarif eden denizin çekilmesi ve sonra dalga halinde geri gelmesi şeklinde ifadelerin yer aldığı belgeleri gördüğünü de belirten Prof. Dr. Dipova, en fazla su seviyesinin 4-5 metre yükseldiğini gördüklerini ifade etti.

“ÜÇ SAAT SÜRDÜ”

Tarihte ünlü kişilerin günlüklerinde önemli olaylara ilişkin notların yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Dipova, “Leonardo da Vinci, Osmanlı’ya karşı Memlükler döneminde savunma yapıları yaptırılması için buraya getirilmiş. Günlüğünde Antalya’da büyük bir deprem olduğu ve denizin çekilerek dipteki yarığın görüldüğü, bu işlemin 3 saat kadar sürdüğü yazıyor. Buradan bir tsunami anlaşılabilir. Kıbrıs’ta da bir not kaydedilmiş. Antalya’da korkunç bir depremin olduğu bir ticari belgede kaydedilmiş. Suyun çekildiği anlatılmış. Patara’da deniz fenerinin yine bir tsunami sonucu yıkıldığı uzmanlar tarafından öne sürülüyor” ifadelerini kullandı. (DHA)