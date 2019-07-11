Meghan Markle Vogue dergisi yazarı oluyor

Yaklaşık iki ay önce anne olan Meghan Markle şimdi de yazar olmaya karar vermiş. Bir iddiaya göre Meghan, Vogue Dergisi’nde düzenli olarak yazacak. Vogue dergisinin ABD ve İngiltere yayınlarında, hayır işleriyle ilgili yazması için meğer Amal Clooney Meghan’ı cesaretlendirmiş. Sussex Düşesi’nin Anna Wintour ile de görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

Prens Archie’yi doğurduktan sonra bir Kraliyet mensubu olarak düşük bir profil çizdiği belirtilen Meghan Markel’ın yazdığı yazılar sayesinde tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

