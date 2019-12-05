Müge Anlı’daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Tandırın altına gömmüşler!

Müge Anlı’ya Celalettin Polat olayının ayrıntıları damga vurdu. Polat’ı eşinin öldürdüğü iddia edildi. Dün, Müge Anlı canlı yayınında Polat’ın oğlu Emre Polat’ın anlattıkları şoke etkisi yarattı. Celalettin Polat, Haziran 2009’da Erzincan Çayırlı’daki köyünde kayboldu. Polat olayının aydınlatılması için kardeşleri Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

Celalettin Polat olayında kardeş Sebahattin Polat’a gelen telefon ile farklı bir boyut ortaya çıktı. İsmini vermeyen kişi telefonda Celalettin Polat’ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. İddiaların devamında ismini vermeyen telefondaki kişi, Polat’ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu öne sürdü. Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına Celalettin Polat’ın oğlu Emre Polat katıldı. Polat’ın anlattıkları şoke etkisi yarattı. Emre Polat, Müge Anlı canlı yayınında babası gittikten sonra insan gibi yaşadıklarını belirtti.

“TUVALETİNİ BİLE TUVALETE YAPMAZDI”



Polat’ın oğlu Emre Polat, babasının sabaha kadar parasına kadar kumar oynadığını kendilerinin ise gelin gibi hizmet ettiklerini iddia etti. Emre Polat, babasının yakacak odunları kendi üstlerinde kırdığını öne sürdü. Emre Polat babası için şu iddiaları dile getirdi: “Bir gün geliyordu kemerini çıkarıyordu. Tokası parçalana kadar dövüyordu bizi. Annem geliyordu hiçbir şey diyemiyordu. Benim babam tuvaletini bile tuvalete yapmazdı. Bize leğen getirtirdi leğene işerdi. Biz gider leğenle dökerdik.”

Celalettin Polat’ın kardeşi ağabeyinin çocuklarını dövdüğünü de yalanlamadı. Müge Anlı ise bu iddiaların üzerine “Böyle bir adam için genç çocuk cezaevine girsin diye mi toplandınız?” sorusunu yöneltti. Polat aynı zamanda yengesi ve babası arasında bir ilişki olduğunu öne sürdü. Emre Polat, yengesinin annesine “Bak Nurdane senin kocan geliyor beni buralarımdan öpüyor. İnanmazsan gel merdiven altına saklan” sözlerini söylediğini öne sürdü. Emre Polat bu iddiası sonrasında ise “Babamı, bununla kocasının yakalayıp da öldürmediğini nereden bileyim abla” sorusunu yöneltti.