Muğla’nın kış güzelleri ‘Flamingolar’

Milas ile Bodrum İlçeleri arasında Boğaziçi Köyü’ndeki Tuzla Sulak Alanı kış aylarında özellikle binlerce Flamingolara yaptığı ev sahipliğiyle tanınıyor. Göç yolları üzerinde olan ve zengin yiyecek deposuna sahip 380 hektarlık alanda beslenen kuş türleri arasında başta Flamingo ile Pelikanlar geliyor.

Muğla'nın Milas ile Bodrum İlçeleri arasında ki Boğaziçi Köyü'nün Tuzla Sulak Alanı kış aylarında özellikle binlerce Flamingolara yaptığı ev sahipliğiyle tanınıyor. Göç yolları üzerinde olan ve zengin yiyecek deposuna sahip 380 hektarlık alanda beslenen kuş türleri arasında başta Flamingo ile Pelikanlar geliyor. Yeşilbaş, Boz Ördek, Sakarca, Sakarmeke, Macar Ördeği, Balıkçıl, Kaz, Su Tavuğuna bölgede sıklıkla rastlamak mümkün.

Bodrum'a 27, Milas'a 24 km uzaklıkta ve koruma altındaki Tuzla sulak alanına her sene gelen 3 binin üzerindeki flamingolar, fotoğrafçıların birbirinden güzel fotoğraf çekmelerine neden oluyor.

DÜNYACA TANINIYOR

Tuzla Sulak alanı 2001 yılında İmportant Bird Area (IBA ) tarafından dünyaca ünlü kuş alanı olarak belirlenip, 2004'de Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından koruma kapsamına alınmıştı. Her yıl üç bin civarı flamingoya ev sahipliği yapan bölge göç yolları üzerinde ve zengin yiyecek deposuna sahip olması nedeniyle çok sayıda kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Koruma alanı olmasına rağmen 2017 yılında gerçekleşen kaçak avlanma nedeniyle bölgede eylem yapan resim, heykel, seramik ve el sanatları sanatçılarından oluşan Bargilya Sanatçılar Grubu sayesinde bölge çok daha sıkı korunur hale getirildi. Bu sayede de bölgedeki flamingo sayısı neredeyse iki katına çıktı.

Özellikle kış aylarında tabloları andıran görüntüsü ile flamingo sürüleri, kuş gözlemcilerinin yanı sıra vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor.