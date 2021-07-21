Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi’ne Bursa’nın 100 yıl önceki çarşısının aynısı kuruldu. Müze, 100 yıl öncesinin Bursa’sında çarşıda dükkanlar nasıl hizmet veriyorsa aynı şekilde dizayn edildi. Müzeyi gezenler 100 yıl önceki çarşıyla karşılaşıyor.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, “Gemlik’te ve Bursa’da bulunan öğrencilerin burayı gezmelerini sağlamak istiyoruz. Onları Bursa’nın eski tarihine götürmeyi hedefledik. Bu müzede 100 yıl önceki Bursa esnafının nasıl hizmet verdiğini gösteriyoruz. Dükkanları o günün hizmet verdiği şekilde dizayn ettik. Kendi imkanlarımızla topladığımız antikalarla dükkanları restore ettik. Bu müzeyi gezenler geçmişe yolculuğa çıkıyor. Bu müzeye herkesi bekliyoruz” dedi.

İşte Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki müzeden fotoğraflar…