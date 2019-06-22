Nükleer santral kurulacak Mersin’de güneş festivali

Mezitli Belediyesi tarafından alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 9’uncusu düzenlenen Soli Güneş Festivali başladı. Festivalin ilk gününde Türk Folkloruyla Flamenko'nun eşsiz örneklerinin sunulduğu gecede dans severler muhteşem bir gece yaşadı. İlk gününde İspanya'dan gelen Alica Alonso Dans Üniversitesi, URJC BalletCamara de Madrid gruplarının yanında, Mersina Kültür Sanat ve Spor Kulübü, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Sanat Dalı grupları sahne aldı.

Sahneye gelerek tüm sanatçı ve gruplara çiçek veren Mezitli Belediye Başkanı CHP’li Neşet Tarhan, festivalin amacının güneş enerjisi başta olmak üzere alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, “Başka bir amacımızda farklı renkleri kaynaştırarak kültürel buluşmayı sağlamak. Bu gece amacımızı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Festival kapsamında ünlü modacı Yıldırım Mayruk 2019 yaz koleksiyonunu ‘Güneş Defilesi’ adıyla ilk kez halk ile buluşturdu. Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde'de gerçekleşen defilede Türkiye'nin en önemli mankenleri güneşin tüm renklerini Soli Pompeiopolis’te kurulan dev podyumdan Akdeniz’e taşıdı.

2019 yaz koleksiyonu ‘Güneş Melekleri’ adıyla Mersin için özel olarak hazırlandı ve burada ilk kez halkla buluştu. 12 uluslararası manken, 27 kişilik dev ekiple sahnelenen defile izleyicilerden tam not aldı. Binlerce Mersinli moda şovunu tarih, doğa ve deniz üçgeni arasında heyecanla izledi. Modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk ve “Terzi Yamağı” lakaplı Barbaros Şansal tarafından hazırlanan defile izleyenleri büyüleyerek büyük alkış aldı. Ünlü mankenler, Nazım Hikmet, Metin Altıok gibi şairlerin şiirleri arasında özel tasarlanmış güneş temalı elbiseleri sergiledi. Defile sonunda mankenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı olan “Her şey çok güzel olacak” yazılı dövizleri taşımaları büyük alkış aldı.

Defilede sahneye çıkan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersinlilerin dünyada yine bir ilki yaşadığını ifade ederek, dünyanın en önemli modacılarından Yıldırım Mayruk, 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Soli Pompeiopolis Sütunları arasında Yaz Kreasyonunu halkımıza sergiledi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir atmosferi bulmazsınız” diye konuştu. Başkan Tarhan, Yıldırm Mayruk ve Barbaros Şansal'a çiçek verdi.

VOLKAN KONAK COŞTURDU

Daha sonra sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, alanı dolduran binlerce hayranını coşturdu. Birbirinden hareketli parçaları seslendiren Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a, zaman zaman da hayranları eşlik etti. Yoğun ilginin olduğu konserde, sevilen eserlerle hayranlarını coşturan Volkan Konak, repertuvarı ve sahne şovlarıyla büyük beğeni kazandı. Şarkılarını on binlerce Mersinlilerin oluşturduğu koro ile birlikte söyleyen Konak, yaptığı konuşmalarla da Atatürk sevgisini ve Türkiye'nin renkli kültürlerine hayranlığını dile getirdi.