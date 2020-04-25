Ödüllü tasarımcı kariyerini Google’da sürdürüyor

Google'ın dünyaca ünlü tasarım ekibinde mobil ürünler üzerine çalışan ODTÜ mezunu Emin Demirci, başarı hikâyesiyle isminden söz ettiriyor. Ödüllü tasarımcı, Türkiye ve Amerika'da aldığı prestijli eğitimini avucumuzun içine sığacak pratik çözümlere dönüştürmesiyle dikkat çekiyor.

Şu anda Amerika'da bulunan Demirci'nin, tasarıma olan yoğun ilgisi küçük yaşlarda yaşadığı evdeki görselliği ve ailesinin geleneksel dekorasyon tercihlerini sorgulamasıyla başladı. Bu sorgulama hali yıllar geçtikçe daha güçlendi ve çoğunlukla ürün çizimleri yaparak geçirdiği lise hayatını, Türkiye'nin endüstriyel tasarım alanında lider okulu olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne kabul edilerek devam ettirdi.

Yeteneklerini uluslararası seviyeye taşıma amacıyla eğitimini Nokia, BMW, Tesla gibi en önemli markaların baş tasarımcılarını mezun eden, endüstriyel tasarım dünyasının en prestijli okulu olan ArtCenter College of Design'da devam ettirdi.

SOMA MADEN FACİASINDAN ETKİLENDİ

Kariyerinin en ses getiren projelerinden biri ise 2014 yılında Soma maden faciasından etkilenerek tasarladığı, kaza anında madende sıkışıp kalarak yangından zehirlenerek ölen işçiler için tasarladığı ‘Giyilebilir yaşam kaynağı' oldu.

Soma’da ölen maden işçileri anısına yaptığı projesinin kendisine çok ödüller getirdiğini ifade eden Demirci şöyle konuştu:

* Projenin yapım aşamasında Türkiye’den Avusturalya’ya kadar madencilik alanındaki önemli üniversitelerle röportajlar gerçekleştirildi ve projenin çalışma prensibi Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde kanıtlandı.

*Proje, alanında en yenilikçi fikirlere verilen Spark ödüllerini, Core77 ödüllerini, Fastcompany dergisinin dünyayı değiştiren fikirler ödüllerini, Uluslararası tasarım ödülünü ve son olarak Amerikan Endüstriyel Tasarımcıları Derneği'nin ödülüne değer görüldü. Ayrıca proje, alanında en yenilikçi fikirlere verilen Spark awards ve Internatıonal Design Awards (IDA)'a layık görüldü.

İŞİTME ENGELLİLERE PROJE

Demirci'nin yenilikçi tasarımlarından bir diğeri ise işitme engelli olan ekip arkadaşının günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik tasarladığı ‘İşitme ve altyazı mekanizması' oldu. İşitme engellilerin hâlihazırda var olan konuşmayı anında altyazıya çeviren ürünlerin yerine, dudak okumaya güvenmelerinin nedenini derinlemesine araştırarak hazırladığı çözüm, Spark Awards ve International Design Awards (IDA)'yı göğüsledi. Aynı zamanda bu proje hayata ivedilikle geçirilmesi için Amerikan Ulusal Üniversite Mucitleri Birliği'nden yatırım ve danışmanlık desteği aldı.

Yakın zamanda dünyada genetik varyasyonun büyük ölçekli analizi teknolojilerinin lider geliştiricisi İllumina için tasarladığı ‘dna dizileme cihazı' gen araştırmacıları ve kullanıcılar tarafından alanındaki en şık ve kullanışlı medikal cihazlardan biri olarak tavsiye edildi.

KARİYERİNİ GOOGLE'DA SÜRDÜRÜYOR

Dünyanın kategorilerinde lider markalarından Hewlett Packard'da performans bilgisayarları ve Huami için giyilebilir akıllı teknolojiler de tasarlayan Demirci, kariyerinin geri kalanını Google'da sürdürüyor. Demirci, büyük bir gizlilik altında çalıştığı projelerin bir amacının da her zaman sadece kullanıcı deneyimini ileriye taşımakla kalmayıp, kullanıcıların hızla yok edilen doğal kaynaklanmamıza takdirini arttıracak farkındalıklar yaratmasının en büyük hedeflerinden biri olduğunu da değindi.