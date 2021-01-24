Pandemide keyifli yarıyıl tatili geçirmenin yolları

Pandemi sebebiyle çocuklar alışkın oldukları eğitim ve hatta günlük yaşam düzeninden yepyeni bir düzene geçmek zorunda kaldı. İzole yaşamları, özgürce parklarda, oyun alanlarında akranlarıyla vakit geçiremiyor olmaları sosyal gelişimlerini de olumsuz etkiliyor. Online eğitim süreci boyunca çocuklar evlerinden çıkamadı. Yarıyıl tatili de önceki yıllardaki tatillere kıyasla coronavirüs tedbirleri nedeniyle çoğunlukla evlerde geçecek. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, pandemi koşullarında keyifli bir tatil geçirmenin yollarını anlattı, ailelere önerilerini şöyle sıraladı:

Birlikte oyun oynayın

– Tüm aile üyelerinin katıldığı beceri veya yaratıcılık temelli etkinlikler planlanabilir.

– Zaman zaman ailecek çocukların gelişimine uygun olarak seçilen filmler veya belgeseller izlenip sonrasında izlenen şey değerlendirilebilir.

– Ailece kitap okuma etkinlikleri planlanabilir. Daha sonra okunan kitabın resmi yapılabilir.

– Yarışma ve rekabetin ön planda olmadığı tüm aile üyelerinin katılabileceği oyunlar oynanabilir. Puzzle, bulmaca, bilgi kartlarıyla keyifli ve aynı zamanda verimli vakit geçirilebilir.

Ekran süresini sınırlandırın

– Ebeveynler tatil boyunca çocukları arkadaşlarıyla bir araya getirmek adına online buluşmalar düzenleyebilirler. Bu buluşmalarda çok yorucu olmayan kısa süren etkinlikler, egzersizler, hatta ebeveynlerin de katılacağı keyifli etkinlikler yapılabilir.

– Ebeveynler mümkünse açık mekanlarda, parklarda sosyal mesafeye dikkat ederek çocuklarının diğer çocuklarla buluşmasını, doğada vakit geçirmesine kısa süreli de olsa olanak sağlamalıdır.

– Çocuklar tatil boyunca ekranlardan mümkün olduğunca uzaklaştırmalıdır. Tablet veya bilgisayarla geçirilen süre sınırlandırılmalı, fazlaysa azaltılmalı.

– Tatilde de aynı okul sürecinde olduğu gibi yemekler tablet veya televizyon izlerken yenmemeli. Tüm aile üyelerinin bir araya gelip aynı saatte yemek yiyeceği bir düzen oluşturulmalı.