Parasını ödeyen canlara kıyıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaban hayvanları için açtığı av ihaleleri, yürek yakıyor. 290 binin üzerinde yasal avcı, her yıl yüzlerce hayvanı devlet izni ile katlediyor.

Avlanacak hayvanlar için kotalar önceden belirleniyor, ihaleler ile yaban keçisi, boynuzlu ve çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, ceylan, kızıl geyik, karaca, ayı, domuz gibi hayvanların da arasında bulunduğu 113 tür canlının hayatı, yerli ve yabancı avcılar için sürek avına dönüşüyor. 2020-2021 sezonunda Türkiye genelinde 398 erkek yaban keçisi, 25 boynuzlu yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca ve yaban domuzu av kotasına konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı son olarak 1 Haziran'da 5 ilde 70 yaban keçisinin, 4 Haziran 2021'de ise 45 yaban keçisi ve boynuzlu yaban keçisinin avlanması için ihaleye çıktı. Bölgelere göre yaban keçilerinin avlanma bedelleri de farklılık gösteriyor. 2019-2020 av sezonunda avcılar ihaleye girip yaban keçilerini 7 bin lira, kızıl geyikleri 10 bin lira, Anadolu yaban koyunlarının her birini 110 bin TL ödeyerek öldürdü.

5 ildeki av ihaleleri halkın girişimleriyle iptal edildi

2020'de Tunceli'de 17 dağ keçisi, Eskişehir'de 11 kızıl geyik, Erzincan'da 16 dağ keçisi, Şanlıurfa'da 7 ceylan, Mersin'de 75 dağ keçisi için açılan ihaleler halkın, baroların ve hukukçuların girişimleriyle durduruldu. ABD'li bir iş insanına verilen dağ keçisi avlama izni ise Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun “Köylülerle orada seni bekliyor olacağım” çıkışı üzerine iptal edildi.

YOK ETME YAŞAT

Hayvanların katledilmesine tepki yağsa da imza kampanyaları düzenlenip süreç yargıya taşınsa ve bu tür avların yasaklanması için TBMM'ye kanun teklifleri verilse de ‘'Av ihaleleri'' son bulmuyor. Tarım Orman Bakanlığı'nın av ihalelerine karşı 230 sivil toplum kuruluşu, Change.org adlı sitede de imza kampanyası başlattı. ‘Avcılık tamamen yasaklansın' kampanyalarına yüz binin üzerinde kişi imza attı. Ünlü sanatçı Tarkan da imza kampanyasına katılan isimlerden biri oldu. Tarkan, “Sen de destek ol… Hep birlikte destek olalım ki bu hayvanların yaşam hakları ellerinden alınmasın. Av Cinayettir… Yok etme yaşat” dedi.