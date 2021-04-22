Rekor telefon dolandırıcılığı: Yaşlı kadının 266 milyon lirasını çaldılar

Hong Kong’da yaşayan 90 yaşındaki bir kadın, ülkedeki en büyük telefon dolandırıcılığı kurbanı oldu. 19 yaşındaki dolandırıcı, ismi açıklanmayan kadını telefonla arayarak Çin devlet yetkilisi olarak tanıttı.

Kadının adının Çin’de kara para aklama olayına karıştığını söyleyen dolandırıcı, soruşturma kapsamında bank hesabındaki tüm parayı kendilerine göndermesini istedi.

EVİNE KADAR GİTTİ



Bu görüşmeden birkaç gün sonra kadının evine giden dolandırıcı, ekibin diğer üyeleriyle görüşmesi için kadına bir telefon götürdü. Dolandırıcı çetesinin yönlendirmesiyle kadına banka hesabından 11 ayrı işlem yaptırıldı. Bu işlemler sonucunda hesaptaki 32 milyon dolar (266 milyon TL) dolandırıcıların eline geçti.

Business Insider’ın haberine göre şüpheli işlemlerin banka tarafından kadının kızına haber verilmesi üzerine, dolandırıcılık ortaya çıktı. Kadının kızı polise haber verirken, eve gelen dolandırıcı da dahil olmak üzere 3 kişi tutuklandı.