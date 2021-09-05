Sağlıkçılara ‘Vefa Anıtı’

Tepebaşı Belediyesi salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına ‘Vefa Anıtı’ yaptırıyor. Başkan Ataç, “Hâlâ mücadele eden sağlık emekçilerimizin hakları verilmelidir” dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir CHP'li Tepebaşı Belediyesi salgından dolayı yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerini ölümsüzleştirmek üzere kentin en işlek caddelerinden olan Hoşnudiye Mahallesi'nde ‘Vefa Anıtı' yaptırıyor. Anıt, Türkiye'nin her yerinden seramik sanatçılarından gelen eserlerin birleşiminden oluşacak. 60'ı aşkın sanatçının elinden çıkan 450 eser Eskişehir'e ulaştırılırken, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde yapılan anıtın üzerinde salgın nedeniyle yaşamını yitirmiş 422 sağlık çalışanının da ismi yer alacak.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Sağlık çalışanlarımız insanüstü bir azim ve fedakarlıkla görev yapıyor. Ne yazık ki sadece teşekkür etmek yetmiyor. Bu sebeple derhal gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve salgın, sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmalıdır. Ayrıca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları da kesinlikle şehit sayılmalıdır. Emekçilerimizin hakları vakit kaybetmeden kendilerine teslim edilmelidir. Hem salgın gerçeğini hatırlatmak, hem de toplum sağlığı nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçilerimizin adını ölümsüzleştirmek için bu anıtın çok önemli olduğuna inanıyorum” sözlerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına destek olmalıyız

Başkan Ataç, salgın tehlikesinin sürdüğüne dikkat çekerek şöyle devam etti: “Sağlık çalışanlarına destek olmalıyız. Bu desteği sağlamak için yapmamız gereken rehavete kapılmamak, tedbirleri gevşetmemek ve aşımızı yaptırmaktır. Diliyorum ki sağlıkçılarımızın büyük emekler verdiği bu süreçte alın terleri, salgına karşı deva olacaktır. Bizlerin göstereceği hassasiyet de onların omuzlarındaki yükü azaltacaktır. Sağlık çalışanlarımızın varlığı, bizlerin sağlığı demek. Her birine minnettarız. Salgın dolayısıyla yaşamını yitiren tüm canlarımızı rahmetle anıyor, sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Bu güzide anıtta emeği geçen tüm sanatçılarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum.”