Sapanca’da vahşi kedi ele geçirildi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde jandarma, ülkeye yasadışı yollardan yasak vahşi kedi getirildiği bilgisine ulaştı.
İkamete düzenlenen operasyonda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri Sözleşmesi hükümlerine uygun izin belgesi olmadan yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen ‘Savannah’ cinsi Afrika vahşi kedisi ele geçirildi.
Koruma altına alınan vahşi kedi daha sonrasında yeni yaşam alanı Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.
Vahşi kediyi evinde bulunduran adam, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Öte yandan, ‘Savannah’ cinsi Afrika vahşi kedisinin internet üzerindeki fiyatının ise 70 bin ila 150 bin lira arasında değiştiği görüldü. (İHA)