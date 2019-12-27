Spiral kimlere takılmaz?

Spiral gebelikten korunma yöntemleri arasında en iyilerinden biridir. Spiral kullanımı Türkiye’de oldukça yaygındır. Hap almayı unutma veya yanlış prezervatif kullanma gibi hata yapma şansınız yoktur. Peki spiral kimlere takılır, kimlere takılmaz?

Spiral yöntemi ile 7/24 hamilelikten korunabilirsiniz. Hangi türden olduğuna bağlı olarak spiral takıldığını zamanla unutabilirsiniz.

Spiral birden fazla çeşitliliğe sahiptir ve yaygın kullanılanları ise şöyledir:

* Hormonlu spiral

* Bakır spiral

* Plastik spiral

SPİRAL KİMLERE TAKILMAZ?

Kadınların en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan bu korunma yönteminin bazı durumlarda takılmaması önerilir. Aksi takdirde hasar verici sonuçlara varabilir.

-Spiral takılmadan önce simear testi yapılmaktadır. Test sonucunda servikal erozyonu yani rahim ağzında yarası ve rahatsızlıkları olanlara takılmaz.

-Rahminde şekil bozukluğu gibi nedenlere bağlı olarak takılmaz.

-Hamilelik ve dış gebelik şüphesi olanlara takılmamalı.

-Tam olarak sebebi belirlenmemiş vajinal kanama sorunu yaşayanlara.

-Habis huylu tümörü olanlara.

-Vajinal enfeksiyonu olanlara takılmaz.

-Pıhtılaşma ve kanama sorunları yaşayanlara

-Rahim ağzının yetersiz olması durumunda takılamaz.

SPİRAL NASIL KORUR?

Doğum kontrol yöntemleri arasında kullanımı oldukça kolay ve çözüm odaklıdır. Doğum kontrol yöntemlerinin günümüzde mühim olması nedeniyle çeşitli doğum kontrol uygulamaları meydana gelmektedir. Spiral kullanımı artık oldukça yaygın ve güvenilir bir yöntemdir. Kullanılan bu yöntem ile hamilelik sürecinizi dilediğiniz an tekrar yakalayabilir ve dilediğiniz kadar erteleyebilirsiniz. Spiral kullanılarak ortalama 5 yıl gibi bir süreçte sizi hamilelikten sağlıklı bir şekilde koruyabilir. Kadınlar doğum kontrol yöntemi uygulamadan önce doğum uzmanına başvurarak uygun bir yöntem seçmeleri önerilir. Adet kanamalarının dindirilmesi, dış gebeliği önlemesi açısından hormonlu spiral en çok tercih edilen uygulamalardan biridir.