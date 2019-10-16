Tarhananın faydaları nelerdir? Tarhana neye iyi gelir?

B vitaminleri, mineraller, organik asitler ve serbest amino asitler bakımından zengin bir kaynak olan tarhana özellikle kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı inanılmaz bir koruma sağlıyor. Şimdi, Tarhananın sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Tarhananın faydaları nelerdir? İşte cevabı…

Türkiye'nin hemen hemen tüm yörelerinde kış mevsimine girmeden önce hazırlanan kışlık yiyeceklerden biri olan tarhananın faydaları saymakla bitmez. Vitamin ve mineral açısından zengin olan tarhana çorbası, buğday unu, yoğurt, maya, domates, biber, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatların yoğrulduktan sonra kurutulmasıyla elde edilen çok besleyici bir çorbadır. Peki, Tarhananın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TARHANANIN FAYDALARI

Tarhananın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– A, B1, B2 gibi vitaminler ve kanseri önleyen bileşik ile zenginleştirildiği için kansere karşı korur.

– Bebekler gibi gelişme çağındaki çocuklar için de çok faydalı olan tarhana, kemik gelişimine de katkı sağlar ve kemikleri güçlendirir

– Beyin sağlığını korur.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir

– Damar tıkanıklığını önler

– Soğuk algınlığı, astım ve bronşite karşı ön tedavi sağlar.

– İçerdiği yüksek lif oranından ötürü doğal tokluk hissi sağlar. Bu nedenle zayıflamak isteyenlerin tercih edeceği yiyecekler arasındadır.

– Yorgunluğu giderir, enerji verir.

– Toksinlerin idrar yolu ile atılmasını sağlar.