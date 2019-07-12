Taylor Swift dünyanın en zengin ünlüsü oldu

Taylor Swift, Forbes dergisi en çok kazanan 100 ünlü listesinde birinci sıraya oturdu. 185 milyon dolarlık geliriyle, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Beyonce, Kim Kardashian gibi isimleri gerisinde bıraktı.

Forbes dergisi, dünyanın en zengin 100 kişisini açıkladı. Listenin zirvesinde ise 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Taylor Swift yer aldı. Pop yıldızı 185 milyon dolar geliri ile 1 numara oldu.

Son bir yılda 185 milyon dolar kazanan Swift’in “Reputation” albümüyle yaptığı dünya turunun, topladığı 226.1 milyon dolar ile en çok para kazanan tur olarak ABD tarihine geçtiği kaydedildi. İlk haftasında 2 milyondan fazla satan Reputation albümü daha önce Swift’e, Forbes’un 2018’in en çok kazanan kadın şarkıcılar listesinde ikinci sıra almasına yardımcı olmuştu.

2019’un en çok kazanan ikinci ünlüsü ABD’li top model ve Kylie Cosmetics kozmetik şirketinin sahibi Kylie Jenner olurken, Kanye West 150 milyon dolar ile üçüncü oldu.

İşte Forbes’a göre yıllık kazancı en yüksek olan ünlüler…

1-Taylor Swift

2- Kylie Jenner / 170 milyon dolar

3- Kanye West / 150 milyon dolar

4- Lionel Messi / 127 milyon dolar

5- Ed Sheeran / 110 milyon dolar

6- Cristiano Ronaldo / 109 milyon dolar

7- Neymar / 105 milyon dolar

8- The Eagles / 100 milyon dolar

9- Dr. Phil McGraw / 95 milyon dolar

10- Canelo Alvarez / 94 milyon dolar