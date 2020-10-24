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Terminatör hastane odasından paylaştı! Schwarzenegger kalp ameliyatı geçirdi
Terminatör hastane odasından paylaştı! Schwarzenegger kalp ameliyatı geçirdi
Hollywood'un unutulmaz isimlerinde Arnold Schwarzenegger, önemli bir kalp ameliyatı geçirdiğini sosyal medyadan duyurdu. Schwarzenegger'in aort kapağı değiştirildi.
Sozcu.com.tr
Yaşam 24 Ekim 2020 - 11:43

Terminatör filmiyle hafızalara kazınan ve bir dönem California Valisi olarak da görev yapan ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, önemli bir sağlık sorununu geride bıraktı.

73 yaşındaki aktör, Cleveland’da bir kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu. 2018’de pulmoner kapak operasyonu için bıçak altına yatan Schwarzenegger’in ikinci kalp ameliyatı da başarılı geçti.

‘ŞİMDİDEN MÜKEMMEL HİSSEDİYORUM’

Sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğrafının da olduğu bir paylaşım yapan Schwarzenegger, “Cleveland Clinic’teki doktorlara teşekkür ediyorum.

Schwarzenegger şehir turu yapmaya da başlamış.

Önceki ameliyatımda değişen pulmoner kapağıma eşlik eden yeni bir aort kapağım var. Şimdiden mükemmel hissediyorum. Cleveland sokaklarında yürüyerek inanılmaz heykellerinizin tadını çıkarıyorum” dedi.

Schwarzenegger’in fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları ünlü aktöre geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Son güncelleme: 11:51 - 24.10.2020