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Arnold Schwarzenegger’den bir ilk! Dizi yıldızı olacak
Arnold Schwarzenegger’den bir ilk! Dizi yıldızı olacak
Hollywood'un unutulmaz ismi Arnold Schwarzenegger, beyaz perdeden sonra ilk kez televizyon dünyasına adım atıyor. Schwarzenegger bir ajan dizisinde başrol olarak yer alacak.
Sozcu.com.tr
Magazin 2 Eylül 2020 - 11:04

Hollywood’un unutulmaz aktörü, bir dönemin California Valisi Arnold Schwarzenegger, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Terminatör filmiyle hafızalara kazınan 73 yaşındaki aktör, sinema dünyasının ardından ilk kez bir televizyon projesinde başrolde yer alacak. ABD medyasında yer alan haberlere göre Schwarzenegger Skydance Media şirketiyle anlaştı.

YAPIMCISI KADROSUNDA DA VAR

Her bölümü bir saat uzunluğunda olması planlanan dizi, dünyayı dolaşan bir ajan olan Schwarzenegger’in karakteri ve kızıyla olan ilişkilerini merkeze alacak.

Arnold Schwarzenegger.

Dizinin ismi ve kadrosu henüz netleşmezken, Schwarzenegger’in başrolün yanı sıra yapımcı kadrosunda da yer alacağı belirtiliyor.

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Son güncelleme: 11:08 - 02.09.2020
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