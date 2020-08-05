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Arnold Schwarzenegger 73 yaşında! Eski eşiyle birlikte kutladı
Arnold Schwarzenegger 73 yaşında! Eski eşiyle birlikte kutladı
Hollywood'un ünlü isimlerinden Arnold Schwarzenegger 73 yaşına girdi. Schwarzenegger doğum gününü eski eşi Maria Shriver ve çocuklarıyla birlikte kutladı.
Sozcu.com.tr
Magazin 5 Ağustos 2020 - 09:50

Terminatör filmiyle hafızalara kazınan ve Hollywood’un unutulmaz isimleri arasına giren ünlü aktör Arnold Schwarzenegger 73. yaş gününü kutladı.

Schwarzenegger için aile içinde yapılan kutlamaya çocukları Patrick, Christina, Christopher ve Katherine’nin yanı sıra eski eşi Maria Shriver da katıldı.

Instagram hesabından topluca çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Patrick Schwarzenegger, “Gülmek için çok çabalıyorum. Lanet olsun yirmilik diş. Doğum günün kutlu olsun baba, seni seviyorum” notunu düştü.

Shriver ve Schwarzenegger, 25 yıllık evliliklerini 2011 yılında sonlandırmıştı.