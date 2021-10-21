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Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak otlağa dönüştü

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, şimdiki görüntüsüyle korkutuyor. Kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düşen nehir adeta otlağa dönüştü.

Yayınlanma: 10:57 - 21 Ekim 2021 Güncellenme:
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Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak otlağa dönüştü

Sivas’tan doğan ve Karadeniz’e dökülen bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten sonra Karadeniz ile buluşan nehirde su seviyesi hiç olmadığı kadar azaldı.

Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü’nün ayaklarını ise otlar sardı.

Suyu çekilen ırmağın yüzeyinde ot adacıkları oluştu.

Turna, leylek gibi çeşitli kuş türlerine ve balıklara ev sahipliği yapan Kızılırmak şimdilerde görüntüsüyle korkutuyor. (İHA)

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