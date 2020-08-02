Yaz aylarında uyku kalitesini arttırmak için nelere dikkat edilmeli?

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte pek çoğumuz için rahat ve konforlu uyku uyumak zor bir hale geliyor. Yaz aylarında sıcaklığın artması sonucu geceleri sık sık terlemeye bağlı olarak birçok kişide uykuya dalamama durumu yaşanıyor. Uzmanlar uyku için ideal oda sıcaklığının ortalama 20-22 derece ve nem oranının ise yüzde 40-50 arasında olması gerektiğini belirtiyor.

Yaz aylarında en çok şikayet edilen konuların başında uyku uyuyamamak geliyor. Oda sıcaklığının yanı sıra yaz aylarında tercih edilen tekstil ürünleri de uyku kalitesi açısından büyük önem arz ediyor. Yaz aylarında konforlu bir uyku için yatak odası tekstili seçerken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde…

YAZ AYLARININ GÖZDESİ PAMUKLU ÜRÜNLER

Nefes alabilen yapısı ve hava geçirgenliği özelliğiyle sıcak havalarda terlemenin önüne geçen pamuklu tekstil ürünleri yaz aylarının vazgeçilmezi oluyor. Pamuklu kumaşla üretilen nevresim takımları güçlü emiciliği sayesinde sıcak yaz gecelerinde teri emerek daha konforlu bir uyku ortamı sunuyor. Bununla birlikte yumuşak ve doğal yapısı sayesinde uykuya geçiş süresini de kısaltan pamuklu tekstil ürünleri huzurlu ve rahat bir uyku için uygun ortamı yaratıyor. Ayrıca dayanıklılığı sebebiyle sık sık yıkanabilen ve kolayca temizlenebilen pamuklu tekstil ürünleri kullanıcıya konfor ve rahatlık sağlıyor.

SATEN KUMAŞLAR DA TERCİH EDİLEBİLİR

Yaz ayları için pamuklu tekstil ürünlerinden sonra bir diğer alternatif ise saten kumaşlı ürünler… Son derece ince liflerden üretilmiş pamuklu iplikler kullanılarak sık bir dokuma tekniğiyle işlenen saten nevresim takımları serinletici yapısı sayesinde yaz aylarında sık sık tercih ediliyor. Özellikle nevresim takımları için kullanılan mako-saten kumaşlar; parlak ve düz kumaşı sayesinde rahat bir uyku ortamı yaratıyor. Aynı zamanda parlak yüzeyi sayesinde yatak odalarına şık bir hava katan yüzde yüz pamuk ipliğinden üretilmiş saten kumaşlı nevresim takımları, hem görüntüm hem de kullanış açısından büyük beğeni topluyor.

PASTEL TONLARDAN VAZGEÇMEYİN

Yazın rahat bir uyku uyumak ve uyku kalitesini artırmak için yatak odası dekorasyonunda kullanılan renklere de dikkat etmek gerekiyor. Renklerin psikoloji üzerindeki etkisinden yola çıkarak, yatak odalarında sakinleştirici etkiye sahip olan pastel tonların tercih edilmesi doğru bir karar olacaktır. Bu noktada ilk olarak seçilmesi gereken renkler arasında ise mavi ve yeşil yer alıyor. Her iki renkte yatıştırıcı ve huzur veren özelliği sayesinde uykuya geçişi kolaylaştırıyor ve daha kaliteli bir uyku ortamı hazırlıyor. Vizon ve bej rengi gibi toprak tonları ise yatak odalarında doğal ve samimi bir atmosfer yaratarak, kişinin kendini daha rahat hissetmesine yardımcı oluyor. Pozitifliği çağrıştıran ve aynı zamanda dinginlik sağlayan pudra rengi de yaz aylarında yatak odası dekorasyonunun vazgeçilmez rengi oluyor.

GÜVENİLİR MARKALARI TERCİH EDİN

Yatak odası için tekstil ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise marka güvenilirliği ve üretim kalitesidir. Tüm gece boyunca cilde doğrudan temas eden tekstil ürünleri kullanıcının sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle ürünleri seçerken öncelikle markanın güvenilirliğine ve üretimdeki kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Baskı ve boyama aşamalarında hiçbir kimyasal madde kullanılmayan ve doğal ham maddeden üretilen ürünlerin tercih edilmesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde özellikle yaz aylarında terle bir araya gelen kimyasal maddeler; ciltte kızarık, kaşıntı ve tahriş gibi birçok sağlık sorununa neden oluyor.