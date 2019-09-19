Zamlar çıldırttı… ‘Doğalgaz faturasını düşüren donlar burada’

Doğalgaza son bir ay içinde yüzde 32 zam gelmesi üzerine, Bursalı esnaf ilginç bir çözüm yolu buldu. Yünlü içlik üreticisi Naci Bağcı, işyerinin camına, “Doğalgaz faturasını düşüren donlar burada” yazarak, zamların vatandaşı bu kış üşüteceğini ve tedbir almaları gerektiğini söyledi.

Bağcı, “İnsanlar her noktada tasarrufa yönelmek zorunda. 2018 ve 2019'da doğalgaz faturaları toplamda yüzde 70 oranında zamlandı. Yünlü çamaşır giyen vatandaş doğalgaz yanmasa bile çok fazla üşümez. Doğalgazı aman kısık açalım battaniyeye sarılıp otururuz demesinler diye bu sloganı ürettik” dedi.

“HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEYE GELENLER VAR”

Çamaşırları alanların eşine dostuna tavsiyede bulunduğunu hatta bazı kişilerin de hatıra fotoğrafı çektirmeye geldiklerini belirten Bağcı, “Bazen iri yapılı insanlar geliyor. Kendine çamaşır bulamayınca üzülüyor. Ben de 2 metrelik vatandaşlar için çamaşır yaptırdım. Her kesime hitap ediyoruz. Ürünlerimiz doğal termal. Kışın üşümemek için giyiliyor yazın da teri alıyor. Vücutta teri ıslak tutmuyor. Bu sayede vücut sürekli nefes alıyor. Yaz kış giyebileceğiniz malzemeden yaptık” diye konuştu.Bağcı, “Bu zamlar vatandaşı üşütür, tedbirlerini erkenden alsınlar” dedi.

“YÜN GİYENLER ROMATİZMADAN KURTULUR”

Her yün diye satılanın içlik yün olmadığının altını çizen Bağcı, “Kıyıda köşede 5-10 liraya satılan atletler yün değildir. Vatandaşlar aldanmasın. Yün giyenler romatizmadan kurtulur” ifadelerini kullandı.

“ASTIM VE BRONŞİTİN ÇARESİ DE YÜN”

Bağcı, “Yün çamaşır ve atlet fiyatları 20 liradan başlıyor, takım halinde ise 200 liraya kadar çıkıyor. Biz müşterilerimize yünün özelliklerinden bahsediyoruz. Yün teri kolay emmediği için hasta olmuyorsunuz. Hekimler astım ve bronşit gibi hastalıkların çaresinin de yün olduğunu söylüyor. Astım, bronşit ve zatürre için bilinen en iyi çare. Ürünlerimizi kullananlar bize teşekkür etmeye geliyorlar” diye konuştu.