Zamlar çıldırttı… ‘Doğalgaz faturasını düşüren donlar burada’

Bağcı, “İnsanlar her noktada tasarrufa yönelmek zorunda. 2018 ve 2019'da doğalgaz faturaları toplamda yüzde 70 oranında zamlandı. Yünlü çamaşır giyen vatandaş doğalgaz yanmasa bile çok fazla üşümez. Doğalgazı aman kısık açalım battaniyeye sarılıp otururuz demesinler diye bu sloganı ürettik” dedi.
Çamaşırları alanların eşine dostuna tavsiyede bulunduğunu hatta bazı kişilerin de hatıra fotoğrafı çektirmeye geldiklerini belirten Bağcı, “Bazen iri yapılı insanlar geliyor. Kendine çamaşır bulamayınca üzülüyor. Ben de 2 metrelik vatandaşlar için çamaşır yaptırdım. Her kesime hitap ediyoruz. Ürünlerimiz doğal termal. Kışın üşümemek için giyiliyor yazın da teri alıyor. Vücutta teri ıslak tutmuyor. Bu sayede vücut sürekli nefes alıyor. Yaz kış giyebileceğiniz malzemeden yaptık” diye konuştu.Bağcı, “Bu zamlar vatandaşı üşütür, tedbirlerini erkenden alsınlar” dedi.
Her yün diye satılanın içlik yün olmadığının altını çizen Bağcı, “Kıyıda köşede 5-10 liraya satılan atletler yün değildir. Vatandaşlar aldanmasın. Yün giyenler romatizmadan kurtulur” ifadelerini kullandı.
Bağcı, “Yün çamaşır ve atlet fiyatları 20 liradan başlıyor, takım halinde ise 200 liraya kadar çıkıyor. Biz müşterilerimize yünün özelliklerinden bahsediyoruz. Yün teri kolay emmediği için hasta olmuyorsunuz. Hekimler astım ve bronşit gibi hastalıkların çaresinin de yün olduğunu söylüyor. Astım, bronşit ve zatürre için bilinen en iyi çare. Ürünlerimizi kullananlar bize teşekkür etmeye geliyorlar” diye konuştu.