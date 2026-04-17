DHA’nın haberine göre; olay, dün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak’ta meydana geldi. Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını aldıktan bir süre sonra fenalaştığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Şişman, buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Şişman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Rıza Tamer Şişman’ın cenazesinin, 18 Nisan Cumartesi günü Akyaka Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Akyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Sanatçının vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.